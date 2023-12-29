Стало известно, на сколько подорожает вино после Нового года

С 1 января 2024 года вступает в силу закон, увеличивающий верхнюю границу призывного возраста. Теперь для отправки на срочную службу в Вооруженных силах России требуется возраст от 18 до 30 лет, а не от 18 до 27 лет, как было ранее, напомнил адвокат Александр Передрук в беседе с «Лентой.ру».