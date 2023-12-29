Стало известно, на сколько подорожает вино после Нового года

Фото: iStock/Scott_Biales
Чеглов выразил мнение, что виноделы будут стараться поддерживать баланс цен и, вероятно, поднимут свои цены в ответ на увеличение акцизов. Учитывая повышение цен на импорт после поступления новых партий, отечественные производители также будут склонны увеличивать стоимость продукции. По мнению эксперта, к лету средняя цена бутылки вина может увеличиться на треть.
Читайте также:
В России предложили разрешить продажу алкоголя на вынос
Экспорт мандаринов из Абхазии в РФ сократился из-за плохого урожая
В России новогодний стол подорожал за год на 8%