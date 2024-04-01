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Крупнейшую доменную печь остановили на капремонт на Череповецком комбинате

«Северсталь» заявила об остановке крупнейшей доменной печи ЧерМК на капремонт
01 апреля 2024, 17:06
Фото: Istock/Maksim Safaniuk

Фото: Istock/Maksim Safaniuk

Работа крупнейшей доменной печи Череповецкого металлургического комбината приостановлена в связи с капитальным ремонтом, сообщили в компании «Северсталь».
«Компания «Северсталь» перешла к остановочному периоду капитального ремонта первого разряда доменной печи №5 (ДП-5) «Северянка» на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь»)», — говорится в сообщении.

В ремонт вложат 37 миллиардов рублей. В рамках работ заменят огнеупорную футеровку печи и элементы системы охлаждения, верхний купол и колошниковую защиту. Помимо этого, планируется обновить все металлоконструкции, произвести капремонт бесконусного загрузочного устройства и построить новое конвейерное оборудование для подачи сырья, рассказали в компании.


Доменная печь №5 — крупнейший агрегат по производству чугуна в российской металлургии. Ее производительность оценивается в 4,2 миллиона тонн чугуна ежегодно.

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#комбинат
#вологодская область
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Рост промышленного производства в Подмосковье за год составил около 18%
01 апреля 2024, 16:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Промышленное производство в Московской области в январе – феврале текущего года увеличилось примерно на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«Рост промпроизводства в Подмосковье значительно ускорился в начале 2024 года. В январе – феврале оно выросло на 17,9%. При этом в обрабатывающем секторе рост преодолел отметку в 20% и составил 20,4%. Ускорение связано с высокой инвестиционной активностью бизнеса в сфере импортозамещения. С начала 2022 года в регионе заявлено свыше 280 проектов», – пояснила Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, в конце прошлого года резко возросла интенсивность запуска новых проектов. Это сказалось на общем росте промышленного производства в регионе.

Пик интенсивности ввода импортозамещающих проектов, по данным Зиновьевой, придётся на 2024-2025 годы.

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#импортозамещение
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#промышленность
#московская область
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В Дмитрове завершают строительство цеха железобетонных конструкций
01 апреля 2024, 16:11

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Цех, в котором будут производить железобетонные конструкции, возводят в Дмитрове, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 95 процентов, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Площадь цеха составляет более 2,3 тыс. квадратных метров. Здесь будет осуществляться приёмка конструкций из металлов и готовых бетонных смесей, их обработка и складирование до отправки в торговые сети. Кроме того, здесь будут обрабатывать материалы и изготавливать изделия по чертежам заказчиков», — говорится в сообщении.
Сейчас на объекте ведутся пуско-наладочные работы. Сдать цех в эксплуатацию должны во втором квартале текущего года.

На новом производстве планируется выпускать около 4,5 тыс. тонн продукции в год.

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#экономика
#производство
#главгосстройнадзор мо
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«Опережающими темпами»: Путин поручил повысить МРОТ до 35 тысяч рублей
Путин поручил повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году
01 апреля 2024, 16:03

Фото: Официальный сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил кабмину опережающими темпами повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), чтобы к 2030 году показатель составил 35 тысяч рублей, сообщается на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами, предусмотрев рост минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тысяч рублей в месяц», — сообщается в перечне поручений по результатам послания президента Федеральному собранию.

Ответственным за исполнение поручения глава государства назначил председателя правительства России Михаила Мишустина. Ему необходимо подготовить первый доклад до 15 марта 2025 года, а затем — раз в полгода.

В 2023 году МРОТ составил 16 242 руб. В этом году он вырос до 19 242 руб.

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В апреле в Подмосковье проведут более 160 ярмарок
01 апреля 2024, 13:42

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 160 тематических ярмарок пройдёт на территории более чем 40 городских округов Московской области в апреле текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Более 70 ярмарок будут посвящены знакомству подмосковных покупателей с товарами регионов России. Около 30 ярмарок будут посвящены Великому посту — ни них смогут купить продукты те, кто временно отказался от животного белка. Кроме того, будут организованы тематические ярмарки «Весна, сад, огород», «Вербное воскресенье» и «День космонавтики», — говорится в сообщении.
На ярмарках будет представлена продукция подмосковных ферм и хозяйств из других регионов страны, а также ремесленные изделия.

Полный перечень ярмарок с точными локациями и графиком работы размещён на сайте Минсельхозпрода Московской области.

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#подмосковье
#минсельхозпрод мо
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Зависимость экономики России от экспорта стала минимальной с 1990-х
РБК: зависимость экономики России от экспорта опустилась до минимума за 30 лет
01 апреля 2024, 13:04

Фото: iStock/ipopba

По итогам 2023 года доля экспортных товаров и услуг в ВВП РФ сократилась до 23,3%, что стало минимальным уровнем за последние тридцать лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата и собственные подсчеты.
Отмечается, что средняя доля экспорта в 2011-2022 годах равнялась 27,5%. В прошлом году по информации финансового регулятора, объем экспорта товаров и услуг составил 465,4 миллиарда долларов, данный показатель опустился на четверть меньше, чем в прошлом году.

По информации источника, сокращение объемов экспорта произошло из-за уменьшения стоимостных объемов поставок минерального сырья в условиях ослабления международного ценового положения.

Ранее сообщалось, что с начала августа прошлого года по конец января текущего года суммарные поставки тихих и игристых вин из стран ЕС в РФ упали на 37,2% в сравнении с тем же периодом 2022-2023 годов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#экспорт
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Экономист Львова назвала основные причины роста цен в России
01 апреля 2024, 12:43

Фото: iStock/Oleg Elkov

В феврале текущего года годовая инфляция в Центральном федеральном округе выросла. Ее показатели составили 7,5% после 7,3% в январе. Для сравнения в целом по РФ годовая инфляция в феврале равнялась 7,7% после 7,4% в январе.
Главный специалист ГУ Банка России по ЦФО Александра Львова в беседе с «Радио 1» назвала основные причины роста цен, а также рассказала об отличии годовой инфляции в Подмосковье и Центральном федеральном округе.

По мнению эксперта, главная причина увеличения цен заключается в росте издержек производителей ряда непродовольственных товаров и в сохранении высокого спроса на них. Стоит заметить, что в Подмосковье в отличие от Центрального федерального округа годовая инфляция в феврале 2024 года продолжила снижаться и составила 7,1 процента.

Уменьшение цен в годовом сопоставлении в Московской области происходило медленнее по причине того, что правительство РФ приняло специальные меры для стабилизации ситуации с ростом цен. На рынке куриных яиц действия российских властей положительно сказались на коррекции цен после пиковых значений в прошлые месяцы.

Львова отметила, что в Подмосковье увеличилось предложение апельсинов на рынке из-за роста их поставок. Таким образом, стоимость этого фрукта в феврале росла в годовом выражении медленнее, чем в январе.

Экономист подчеркнула, что в Московской области также снизился годовой рост цен на экскурсионные услуги. В феврале текущего года повышенного спроса на путешествия не было, по сравнению с предыдущим годом, поэтому цены выросли не так сильно.

Львова добавила, что согласно прогнозу финансового регулятора, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по стране снизится до 4-4,5 процентов в этом году и будет находиться вблизи 4 процентов в будущем.

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#россия
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#экономика
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#продукты
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Подмосковье возглавило рейтинг регионов по динамике рынка труда
01 апреля 2024, 10:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область лидирует в рейтинге регионов России по динамике рынка труда. Рейтинг составили эксперты РИА Новости.
«В числе лидеров также – Севастополь и Карачаево-Черкесия. Там число занятых увеличилось на 9,8% и 7,2% соответственно. Ещё один лидер – Калужская область. В этих четырёх регионах занятость населения выросла в 2023 года более чем на 1 млн человек. Лидер по числу занятых – Москва, где работают 7,2 млн человек. Это 10% от общероссийского количества работников», – говорится в сообщении.
В 2023 году число занятых в 52 российских регионах увеличилось, а в 33, напротив, сократилась. Больше всего рабочих мест в Московской области. Этот показатель вырос а регионе на 13,9%.

В аутсайдерах списка – Карелия, Архангельская и Мурманская области.

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#московская область
#работа
#трудоустройство
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Поставки вина из Европы в Россию достигли минимума за последние шесть лет
РБК: поставки вина из Евросоюза в Россию упали на 37,2 процента
01 апреля 2024, 09:25

Фото: iStock/ipopba

С начала августа прошлого года по конец января текущего года суммарные поставки тихих и игристых вин из стран ЕС в РФ упали на 37,2% в сравнении с тем же периодом 2022-2023 годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Евросоюза.
Сообщается, что за указанный период страны Европейского союза поставили на отечественный рынок в общей сложности 1,19 миллиона гектолитров вина. Этот показатель стал минимальным за последние 5 лет.

Самым крупным поставщиком алкогольной продукции стала Латвия, которая экспортировала суммарно 368,3 тысячи гектолитров вина. На втором месте оказалась Литва, ее показатель составил 299,1 тысячи гектолитров, тройку лидеров замыкает Италия — 295,5 тысячи гектолитров.

По информации источника, статистика Еврокомиссии базируется на странах отгрузки вина, а не фактическом его происхождении.

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#италия
#латвия
#литва
#вино
#алкоголь
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Назван доход для покупки новостроек в городах-миллионниках
«Мир квартир» назвал доход для покупки новостроек в городах-миллионниках России
01 апреля 2024, 09:08

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Средний доход для покупки двухкомнатной квартиры с помощью льготной ипотеки на новостройки должен составлять от 68 до 88 тысяч рублей в месяц для городов-миллионников. Об этом сообщили РИА Недвижимость в «Мире квартир», проведшем исследование вместе с «Выберу.ру».
Под нынешние условия льготной ипотеки попадают двухкомнатные квартиры только в 11 из 16 российских городов-миллионников. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре стоимость такого жилья не укладывается в новый кредитный лимит, который составляет шесть миллионов рублей.

Отмечается, что первоначальный взнос по льготной ссуде превышает минимальные 30%. По этой причине ежемесячный платеж в этих городах равен 44 тыс.рублей, а зарплата должна быть не меньше 88 тысяч рублей.

Уточняется, что меньше всего придется платить жителям Перми. Ежемесячный платеж за двухкомнатную квартиру, стоимость которой составляет 6,6 миллиона рублей, будет равен 33,8 тыс. рублей. Зарплата для таких платежей должна быть не менее 68 тыс. рублей в месяц.

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