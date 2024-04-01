Крупнейшую доменную печь остановили на капремонт на Череповецком комбинате

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Работа крупнейшей доменной печи Череповецкого металлургического комбината приостановлена в связи с капитальным ремонтом, сообщили в компании «Северсталь».
«Компания «Северсталь» перешла к остановочному периоду капитального ремонта первого разряда доменной печи №5 (ДП-5) «Северянка» на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь»)», — говорится в сообщении.
В ремонт вложат 37 миллиардов рублей. В рамках работ заменят огнеупорную футеровку печи и элементы системы охлаждения, верхний купол и колошниковую защиту. Помимо этого, планируется обновить все металлоконструкции, произвести капремонт бесконусного загрузочного устройства и построить новое конвейерное оборудование для подачи сырья, рассказали в компании.
Доменная печь №5 — крупнейший агрегат по производству чугуна в российской металлургии. Ее производительность оценивается в 4,2 миллиона тонн чугуна ежегодно.
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Алёна Самарева