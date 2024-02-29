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Капремонт автомобильного моста через Оку в Серпухове завершат до конца 2025 года

29 февраля 2024, 13:59
Фото: Валерий Гореловский

Фото: Валерий Гореловский

Автомобильный мост через Оку на территории городского округа Серпухов — на 102 км федеральной трассы М-2 «Крым» капитально ремонтируют, завершить работы планируется в следующем году. Подробности рассказал начальник отдела дорожных сооружений компании «Центравтомагистраль» Вадим Хохлов, передаёт корреспондент Валерий Гореловский.

«Мост был построен в 60-х годах ХХ века и не отвечал современным требованиям. В 2023 году мы приступили к его капитальному ремонту. На мосту было всего две полосы, в рамках капремонта мы расширим мост до 15 метров и организуем трехполосное движение», — рассказал Хохлов.
Он уточнил, что подготовительные работы на объекте стартовали в мае прошлого года, а с сентября движение было ограничено из-за работ. Выполнить весь объём запланированных преобразований на объекте и подготовить его к открытию движения планируется к концу четвёртого квартала 2025 года.

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#ремонт дорог
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#строительство
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Подмосковные сельские старосты смогут вносить инициативы в местные администрации
29 февраля 2024, 14:44

Фото: Istockphoto / Andrey Ivanov

Мособлдума внесла изменения в закон «О старостах сельских населённых пунктов в Московской области». Так, теперь старосты будут наделены правом выступать с инициативным проектом в местную администрацию по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей населённого пункта.
Кроме того, для старост в связи с повышением их статуса устанавливается единая форма удостоверения.
«Такие решения будут способствовать ещё большей активности старост в решении вопросов местного значения. Они являются стимулом продолжать работу, зачастую выполняемую на добровольных началах», – отметил председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Владимир Барсуков.
Как отметили в пресс-службе регионального парламента, закон приводится в соответствие с федеральным законодательством.

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#московская область
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#село
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В Раменском обустроят более 60 клумб и цветников
29 февраля 2024, 14:43

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Более 60 клумб и цветников планируется обустроить в этом году в подмосковном городе Раменское, соответствующий подряд, включающий уход за цветами до конца октября, выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Опубликовано извещение об онлайн-проведении открытого конкурса на оказание услуг по содержанию, обустройству и ремонту вертикальных клумб и цветников на территории Раменского Подрядчик должен будет рыхлить и удобрять почвы, подсыпать грунт, высаживать и поливать цветы, промывать топиарные фигуры и пр. Всего планируется обустроить более 60 цветников и клумб, их общая площадь составит около 2,7 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.
Высаживать нужно будет тюльпаны, бегонии, декоративную капусту, космею, сальвинию, виолу, хосту Liberty и ряд других растений. Заботиться о клумбах подрядчик должен будет с 15 апреля о 31 октября. Начальная цена лота — 11 миллионов 830 тысяч 506 рублей 80 копеек. Приём заявок завершится 18 марта.

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#аукцион
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Активные участники Общества «Знание» получили награды подмосковного Минобразования
29 февраля 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Министр образования Московской области Илья Бронштейн встретился с представителями Российского общества «Знание». Он наградил самых активных представителей организации благодарственными письмами, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Гостями регионального министерства стали 20 человек, активно реализующие просветительские идеи Общества «Знание» в Подмосковье. Это участники проектов «Знание. Лекторий», «Знание. Государство», «Знание. Герои» и других. В их числе – ректор ГСГУ и председатель Московского областного регионального отделения Российского общества «Знание» Жанна Леонова, директор регионального филиала Дмитрий Соловьёв», – говорится в сообщении.
Благодарственные письмами от министра образования получили активный участник проекта Дмитрий Балтухин, Денис Кузнецов и Татьяна Никищенко.

Гости обсудили главную миссию команды «Знания» – делиться информацией с окружающими искренне и с верой в собственные слова. За прошедший год в рамках проекта было проведено более 350 лекций, которые охватили аудиторию в 18 тысяч человек. В планах на будущий год – привлечь ещё больше слушателей по всему Подмосковью.

Актуальный список мероприятий Общества «Знание» в Подмосковье доступны по ссылке.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье от наледи очистили свыше 2 800 скатных кровель многоквартирных домов
29 февраля 2024, 14:25

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Коммунальные службы Подмосковья «освободили» от наледи около 2 800 скатных кровель многоквартирных домов за два дня. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
С наступлением потепления в регионе на крышах многоквартирных домов начали появляться сосульки.

«Сформировали план по очистке многоквартирных домов со скатными кровлями, до 4 марта включительно. Крыши с углом наклона особенно восприимчивы к наледи и снежным свесам, поэтому им уделяем особое внимание при весеннем потеплении. За два дня специалисты «освободили» от льда более 2 800 домов, зачищают свесы, козырьки, балконы и выступающие элементы. Наши сотрудники ежедневно проверяют результаты, осматриваем крышу со всех четырех сторон дома и только после этого подтверждаем выполнение», — отметила руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит подчеркнуть, что самым эффективным стал городской округ Серебряные Пруды. По итогам двух дней коммунальные службы очистили крыши 42 домов.

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Путин: Россия будет наращивать арктический флот, развивать Севморпуть
29 февраля 2024, 14:20

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию сообщил про необходимость развития Северного морского пути и наращивания арктического флота.

«Мы будет увеличивать обороты наших северных портов, включая Мурманский транспортный узел. И, конечно, наращивать арктический флот. В прошлом году вышло в рейд уникальная научно-исследовательская платформа «Северный полюс». В начале этого года на балтийском заводе заложен новый атомный ледокол «Ленинград». В следующем году заложим еще один корабль такого класса – «Сталинград», а на дальневосточной верфи «Звезда» строится ледокол нового поколения «Лидер» вдвое большей мощности», — заявил российский лидер.
Помимо этого, в ходе обращения глава государства заявил, что авиапарк отечественных компаний нужно пополнять самолетами российского производства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#флот
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Мособлдума подвела итоги реализации послания президента 2023 года
29 февраля 2024, 14:14

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Мособлдуме подвели итоги реализации послания президента Федеральному Собранию от 21 февраля 2023 года. Доклад в ходе 78-го заседания областного парламента представила его первый зампред Лариса Лазутина.
Выполнено поручение главы государства о совершенствовании мер поддержки участников СВО и членов их семей. Мособлдума приняла закон, освобождающий военнослужащих от уплаты транспортного налога на территории Московской области. Действие закона распространяется на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил и не более чем на одно транспортное средство за налоговый период.

Для повышения экологической грамотности населения областные депутаты подготовили проект закона Московской области «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры». Документ был внесён в Думу в ноябре 2023 года, а в первом чтении одобрен в декабре. Работа над законопроектом продолжается и в текущем году.

В послании среди приоритетов были обозначены развитие инфраструктуры регионов, реализация программы ремонта и строительства систем ЖКХ – это сфера, от которой напрямую зависит благополучие и качество жизни граждан.

Для реализации этих приоритетов Мособлдума в 2023 году приняла ряд законов Московской области, утверждающих заключение концессионных соглашений по строительству котельных и теплосетей.

В послании была отмечена необходимость повысить качество школьных, вузовских учебных курсов, а также престиж среднего профессионального образования, пересмотреть подходы к высшей школе с учётом новых требований к специалистам во всех сферах жизни. Для этого была поставлена задача ввести в учебных организациях должности советника директора по воспитанию.

В подмосковных в школах работают 915 советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. С сентября прошлого года эту ставке ввели в профессиональных образовательных организациях региона. Всего в 2024 году предусмотрено более тысячи ставок советников по воспитанию.

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#мособлдума
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#московская область
#закон
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Путин заявил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов СВО
29 февраля 2024, 14:14

Фото: сайт Кремля

С 1 марта 2024 года ветераны СВО смогут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы «Время героев». Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
Он также заявил, что такие кадровые программы будут расширены.

Ветераны и участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование в лучших вузах страны. Глава государства призвал Министерство обороны содействовать желающим продолжать военную карьеру. Владимир Путин добавил, что в будущем доверить Россию можно только таким людям, как герои СВО.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. По мнению представителей Кремля, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы, что связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны, а также существенным сокращением военной помощи со стороны западных союзников Киева.

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Путин: авиапарк отечественных компаний нужно пополнять российскими самолетами
29 февраля 2024, 14:10

Фото: сайт Кремля

Воздушный парк отечественных авиакомпаний должен пополняться российскими самолетами. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
Глава государства отметил, что воздушные судна должны соответствовать всем современным требованиям.

«Сложная задача – покупали много за границей, а своё производство не развивали», — заявил российский лидер.
В ходе мероприятия Путин сообщил, что Россия выделит 150 млрд рублей на обновление общественного транспорта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин: первый маршрут ВСМ между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и Новгород
29 февраля 2024, 14:09

Фото: сайт Кремля

Первый маршрут ВСМ между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и Новгород. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
Он также прокомментировал информацию о планах по строительству ВСМ до различных городов, в том числе Минска, и заявил, что такие намерения действительно существуют. Глава государства отдал поручение правительству о предоставлении схемы финансирования строительства трассы «Джубга-Сочи».

Владимир Путин отметил, что Россия намерена развивать авиационную отрасль. Так, на усовершенствование аэропортовой сети будет выделено более 200 млрд рублей.

Российская промышленность продолжает развиваться и модернизироваться, прежде сообщил Владимир Путин. Он отметил, что государство увеличивает механизмы поддержки этой отрасли, поэтому в России будут открываться новые предприятия и появляться рабочие места. Глава государства подчеркнул, что несмотря на санкционное давление, Россия налаживает каналы поставок сырья и необходимых для промышленности компонентов.

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