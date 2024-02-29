Капремонт автомобильного моста через Оку в Серпухове завершат до конца 2025 года

Фото: Валерий Гореловский
Автомобильный мост через Оку на территории городского округа Серпухов — на 102 км федеральной трассы М-2 «Крым» капитально ремонтируют, завершить работы планируется в следующем году. Подробности рассказал начальник отдела дорожных сооружений компании «Центравтомагистраль» Вадим Хохлов, передаёт корреспондент Валерий Гореловский.
«Мост был построен в 60-х годах ХХ века и не отвечал современным требованиям. В 2023 году мы приступили к его капитальному ремонту. На мосту было всего две полосы, в рамках капремонта мы расширим мост до 15 метров и организуем трехполосное движение», — рассказал Хохлов.Он уточнил, что подготовительные работы на объекте стартовали в мае прошлого года, а с сентября движение было ограничено из-за работ. Выполнить весь объём запланированных преобразований на объекте и подготовить его к открытию движения планируется к концу четвёртого квартала 2025 года.
Читайте также:
В Дзержинском отремонтируют асфальтовое покрытие двух улиц
В Красногорске стартовало строительство подземного перехода у ЖК «Большое Путилково»
На дорогах Подмосковья с начала года устранили более 18 тысяч ям
Лев Каштанов