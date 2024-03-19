В Подмосковье начался капремонт 26 детских садов

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт 26 детских садов стартовал в Московской области, большинство обновлённых объектов планируют открыть к началу учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
«23 отремонтированных детсада встретят ребят уже 1 сентября 2024 года, и еще три будут готовы в четвёртом квартале 2024 года», — отмечается в сообщении.Все детские сады после ремонта будут отвечать самым современным требованиям к дошкольным учреждениям. Работы включают обновление кровли и фасада, утепление здания, замена всех инженерных систем: водоснабжения, канализации, электроснабжения и отопления. В детсадах обновят полы, пололки и стены, поменяют окна и двери. Кроме того, будет полностью обновлено оборудование, мебель и игрушки.
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Лев Каштанов