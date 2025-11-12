Крупные переводы себе по СБП приравняют к мошенничеству
Крупные переводы самому себе через систему быстрых платежей (СБП) отнесут к признакам возможных мошеннических операций. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
По его словам, в последнее время участились случаи, когда злоумышленники убеждают граждан перевести свои сбережения по СБП «самому себе» – с разных счетов на один. После этого мошенникам проще похитить средства, особенно если им удалось получить доступ к объединённому счёту.
Банки будут обращать внимание на такие операции, если в тот же день клиент пытается отправить деньги другому человеку, которому ранее не переводил средства как минимум полгода.
Сейчас в перечне признаков мошеннических операций, утверждённом ЦБ, шесть пунктов. Он не обновлялся более года, и, по словам Уварова, за это время мошенники разработали новые схемы обмана.
Новый приказ Банка России с обновлённым списком признаков опубликуют в ближайшее время. В него также включат случаи, когда клиент меняет номер телефона для входа в интернет-банк или когда банк получает сигнал от оператора о нетипичных характеристиках устройства – например, о подключении к необычному интернет-провайдеру.
Перечни признаков мошеннических действий применяются для разных типов операций – переводов, снятия наличных, онлайн-платежей. Банки обязаны использовать их при мониторинге подозрительных транзакций и приостанавливать такие операции. Соответствующее требование вступило в силу 25 июля 2024 года.
