Крупные переводы себе по СБП приравняют к мошенничеству

12 ноября 2025, 10:20

Фото: iStock/A stockphoto

Крупные переводы самому себе через систему быстрых платежей (СБП) отнесут к признакам возможных мошеннических операций. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.