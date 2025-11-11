В Щёлкове поймали 20-летнего курьера аферистов, укравших у женщины 408 000 рублей
В Щёлкове полицейские задержали курьера телефонных мошенников, укравших у пенсионерки более 400 000 рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть обратилась 62-летняя местная жительница и рассказала, что неизвестные обманом завладели её деньгами. Сумму ущерба она оценила в 408 000 рублей.
«Но мобильный телефон потерпевшей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что ранее она общалась с мошенниками, а те завладели её данными. Аферист рассказал, что в рамках следствия в квартире женщины проведут обыск, и ей нужно обезопасить свои счета. Позже пенсионерке позвонила лжеюрист. Действуя по её указанию, потерпевшая сняла со счёта деньги, упаковала в пакет и передала неизвестному. Тогда заявительница поняла, что её обманули», – отметила Петрова.Через некоторое время сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 20-летнего москвича, который исполнял в мошеннической схеме роль курьера.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранта отправили под подписку о невыезде. Правоохранители устанавливают соучастников, а также причастность задержанного к аналогичным эпизодам.