Стало известно, как мошенники обманывают на площадках для знакомств
МВД РФ предупредило о росте мошенничества на платформах для знакомств. Об этом пишет Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».
Эти площадки, включая мессенджеры и сайты бесплатных объявлений, становятся популярными среди аферистов. В ведомстве отметили, что количество схем обмана велико. Специалисты советуют пользователям быть внимательными. Если собеседник начинает запрашивать переводы, личные данные или коды из SMS, лучше прекратить общение.
Ранее стало известно, что с октября россияне, пострадавшие от мошенников, получили новый способ обращения в банк и полицию. Теперь крупные кредитные учреждения добавили в свои мобильные приложения функции для таких клиентов. Это позволяет быстро сообщить о мошенничестве и получить справку для обращения в правоохранительные органы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
