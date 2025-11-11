Достижения.рф

Стало известно, как мошенники обманывают на площадках для знакомств

МВД: мошенники создают фальшивые анкеты и переводят жертв в офлайн-ловушки
Фото: iStock/Tero Vesalainen

МВД РФ предупредило о росте мошенничества на платформах для знакомств. Об этом пишет Telegram-канал «‎Вестник Киберполиции России».



Эти площадки, включая мессенджеры и сайты бесплатных объявлений, становятся популярными среди аферистов. В ведомстве отметили, что количество схем обмана велико. Специалисты советуют пользователям быть внимательными. Если собеседник начинает запрашивать переводы, личные данные или коды из SMS, лучше прекратить общение.

Ранее стало известно, что с октября россияне, пострадавшие от мошенников, получили новый способ обращения в банк и полицию. Теперь крупные кредитные учреждения добавили в свои мобильные приложения функции для таких клиентов. Это позволяет быстро сообщить о мошенничестве и получить справку для обращения в правоохранительные органы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0