В Нижнем Новгороде женщина лишилась квартиры из-за заработка на криптовалюте
В Нижнем Новгороде 39-летняя женщина лишилась квартиры, поверив обещаниям о заработке на криптовалюте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По информации ведомства, неизвестный позвонил женщине и предложил «уникальную возможность инвестиций» с высокой доходностью. Поверив аферистам, нижегородка оформила несколько кредитов, заняла деньги у знакомых и в итоге продала собственную квартиру, чтобы внести «инвестиции».
Когда обещанная прибыль так и не поступила, женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
В отношении неизвестных возбуждено уголовное дел. Сумма ущерба составила 18,7 миллиона рублей. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение злоумышленников.
