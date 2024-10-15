Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Крупного производителя консервов передали под временное госуправление

Крупного производителя консервов передали под временное госуправление

Путин передал холдинг «Главпродукт» под временное госуправление Росимущества
15 октября 2024, 15:58
Фото: iStock/digicomphoto

Фото: iStock/digicomphoto

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче компаний холдинга «Главпродукт» под временное управление Росимущества. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации. Собственником крупного производителя консервов, который выпускает тушенку, паштеты, каши, шпроты, овощи, сгущенку и т. д., является американская компания Universal Beverage Company.


Документ вносит изменения в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах юрлиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление.

Исходя из опубликованной информации, под временное госуправление переходит 100 процентов долей в уставном капитале ООО «Главпродукт», принадлежащих акционерному обществу «Главпродукт», акции и доли Балтийского консервного завода, «Орелпродукт», «Верховский молочно-консервный завод» и «Объединенные консервные заводы».

Читайте также:

Путин обсудил гособоронзаказ с главой «Росатома»

ЦБ введет для микрофинансовых организаций норму одного займа в руки до погашения

В Кремле высказались о налоге на бездетность
#изменения
#завод
#акции
#путин
#цб
#заводы
Россиянам рассказали о феномене «бедных в кавычках»
Экономист Кузьминов из ВШЭ заявил о феномене «бедных в кавычках» в России
15 октября 2024, 14:35

Фото: iStock/SSV-Photo

Научный руководитель НИУ ВШЭ и бывший ректор университета Ярослав Кузьминов заявил, что в России наблюдается уникальный феномен — взрослые дети богатых родителей, которые мало зарабатывают или вовсе не имеют собственного дохода, передает РБК.
По словам Кузьминова, это породило новую категорию бедных в стране. Данный феномен затрудняет разработку государственной политики в различных областях, включая транспорт и цифровое развитие, добавил экономист.

Кузьминов отметил, что на сегодняшний день власти недостаточно осведомлены о факторах, которые формируют платежеспособный спрос в экономике РФ. Чтобы корректировать статистику высокодоходных групп населения, необходимо учитывать денежную помощь от семьи, а также изучать распределение платежеспособного спроса по категориям товаров и услуг, заключил эксперт.

Читайте также:

Экономист Беляев раскрыл, кто переживёт период высокой ключевой ставки в РФ

В Минфине раскрыли, когда повысят пенсии работающим пенсионерам

В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в ближайшее время
#спрос
#развитие
#рф
#экономика
#родители
#дети
#зарплаты
#бедность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Повышение пенсий в 2025 году: что известно
Депутат ГД Бессараб: с начала 2025 года страховые пенсии в РФ увеличатся на 7,3%
15 октября 2024, 11:11

Фото: iStock/Denis Vostrikov

С 1 января 2025 года в России увеличат страховые пенсии на 7,3%. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, ее слова передает «Лента.ру».
«С 1 января 2025 года страховые пенсии увеличатся на 7,3 процента, причем для всех получателей страховых пенсий, как работающих, так и неработающих. Так, более семи миллионов работающих пенсионеров получат индексацию», — рассказала Бессараб.

Она уточнила, что также государство выполнит ряд социальных гарантий, принятых в прошлую весеннюю сессию Госдумы. Таким образом, для инвалидов I группы и лиц старше 80 лет предусмотрена компенсационная выплата в размере 1200 рублей. Эти выплаты будут индексироваться в составе пенсии получателя с начала 2026 года.

При этом Бессараб добавила, что с 1 апреля социальные пенсии будут повышены на 14,73%.

Напомним, ранее депутат заявляла, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров со следующего года два раза в год в феврале и апреле.

Читайте также:

В Минфине раскрыли, когда повысят пенсии работающим пенсионерам

В Москве увеличат минимальный размер пенсии с городской доплатой

Стало известно, кому повысят пенсию в ноябре
#пенсии
#выплаты
#депутат
#государство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России могут ввести налоговую «автоупрощенку»
РБК: режим «автоматизированной УСН» будет распространен на всю Россию
15 октября 2024, 10:12

Фото: iStock/simpson33

С 2025 года по всей России планируют провести эксперименты по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ, пишет РБК.
Уточняется, что законопроект был одобрен в понедельник, 14 октября. Данная инициатива тестируется в столице, Московской области, Калужской области и республике Татарстан. Позднее к инициативе присоединился и Санкт-Петербург.

По данным ФНС, промежуточные результаты проведения эксперимента положительные. АУСН доступна компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые зарегистрированы в регионе, где действует данный налоговый режим. АУСН позволяет автоматизировать составление и отправку налоговой отчетности.

Читайте также:

ЦБ введет для микрофинансовых организаций норму одного займа в руки до погашения

В Минфине раскрыли, когда повысят пенсии работающим пенсионерам

СП: госдолг регионов снизился почти на 110 миллиардов рублей с начала 2024 года
#фнс
#законопроект
#режим
#петербург
#цб
#налоги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦБ введет для микрофинансовых организаций норму одного займа в руки до погашения
15 октября 2024, 07:41

Фото: istock/Vladislav Zolotov

Банк России заявил, что в результате обсуждения доклада о развитии рынка микрофинансовых организаций на 2025—2027 годы может быть введен запрет на выдачу нескольким займам одному клиенту. Об этом информирует РИА Новости.
В релизе сообщается, что общественные обсуждения прошли с представителями МФО, саморегулируемых организаций, научного и экспертного сообщества, а также депутатами Госдумы.

«Регулятор проработал более 100 предложений и вопросов от участников рынка», — указано в сообщении.

Отмечается, что большинство участников считает, что микрофинансовым организациям следует избегать действий, способствующих закредитованности граждан.

В частности, будет введена норма «один заем в руки до погашения», что ограничит возможность получения новых кредитов до полного погашения предыдущих. Также предусмотрен период охлаждения: клиент сможет оформить новый заем не ранее чем через три дня после возврата предыдущего. Кроме того, планируется снижение предельной переплаты по потребительским займам с 130 до 100 процентов от суммы долга.

Эти меры будут реализованы в приоритетном порядке, а комплексный пересмотр законодательства и нормативных актов займет три года.

Читайте также:

В России мошенники начали снимать деньги через дропперов

Эксперт раскрыл, когда и на сколько поднимется ключевая ставка

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
#меры
#заём
#банк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Беляев раскрыл, кто переживёт период высокой ключевой ставки в РФ
Экономист Беляев: Период высокой ключевой ставки в РФ переживут предприятия ВПК
14 октября 2024, 19:55

Фото: iStock/hank5

Член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев высказал мнение о том, что в длительный период высокой ключевой ставки Центробанка тяжело придётся многим.
Относительно нормально этот период, по мнению эксперта, смогут пройти предприятия ВПК и близкие к ним организации, а также крупные производители с достаточными ресурсами.

«Мы потеряем малый бизнес. Там действительно куча положительных моментов, но он может работать только тогда, когда работает крупный бизнес. Эти люди с деньгами затем идут в малый бизнес наращивать ногти, чинить свои автомобили и есть пиццу. Если не будет людей, которые зарабатывают в крупном бизнесе, то эти малые компании тоже не смогут работать. Истончится платёжеспособный спрос населения. Это не одномоментно произойдёт. Это эрозия экономики, ступор», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Беляев.

А что касается экономики природных ресурсов, то здесь всё не так плохо, несмотря на санкции. О позитивных перспективах развития газовой отрасли промышленности рассказал заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он пояснил, что это связано с запасами углеводорода, географическим положением и технологическими наработками.

«Санкции оказывают негативное влияние, особенно на проекты по производству СПГ. Введение ограничений привело к отсрочке запуска первой линии проекта «Арктик СПГ 2», хотя она уже построена. Но в целом санкции против газового сектора и экспорта природного газа в отношении России пока не введены», — передаёт Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова специалиста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о поддержке подмосковных производств продуктов питания.

Читайте также:

Воробьёв рассказал о поддержке подмосковных производителей

В Германии признали провал санкций против России

Путин заявил о надёжном обеспечении внутреннего рынка продовольствием
#санкции
#бизнес
#компании
#спрос
#предприятия
#малый бизнес
#производители
#экономика
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минфине раскрыли, когда повысят пенсии работающим пенсионерам
Силуанов: пенсии работающим пенсионерам повысят с января 2025 года
14 октября 2024, 16:40

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Пенсии для работающих и неработающих пенсионеров будут увеличены с января 2025 года. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Уточняется, что пенсии будут повышены на 7,3%. По словам Силуанова, все социальные обязательства учтены в проекте бюджета на следующие 3 года.

На сегодняшний день средняя пенсия незанятых составляет 23,4 тыс рублей, а трудоустроенных — 18,6 тыс рублей.

Напомним, в июле текущего года глава российского государства Владимир Путин подписал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ранее сообщалось, что в 2025 году столичным пенсионерам поднимут минимальный размер пенсии с городской доплатой до 25 850 рублей. В настоящее время доплату получают порядка 2 миллионов пенсионеров в Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Россияне раскрыли, сколько выходных в неделю им необходимо

Стало известно, кому повысят пенсию в ноябре

В Госдуме высказались о возможности выплатить 13-ю пенсию в конце года
#пенсии
#россияне
#пенсия
#пенсионеры
#минфин
#антон силуанов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в ближайшее время
14 октября 2024, 14:08

Фото: iStock/hank5

В Центробанке не исключили нового повышения ключевой ставки. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя банка Алексей Заботкин.
«Мы допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании», — сказал Заботкин.

Напомним, следующее заседание ЦБ состоится 25 октября. Там также будет представлен обновленный среднесрочный макропрогноз.

Ранее Банк России вновь повысил ключевую ставку на один процент, и теперь она составляет 19% годовых. Это максимальный размер ставки с апреля 2022 года, когда она была на уровне 20%.

При этом экономист , автор телеграм-канала «Всё нормально, деньги есть» Денис Ракша в беседе с «Радио 1» заявил, что Центробанк в скором времени может повысить ключевую ставку до 20%. Он назвал повышение ключевой ставки вполне ожидаемым событием. А её дальнейшее изменение, по словам Ракши, будет зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий.

Читайте также:

В Госдуме дали совет по правильному хранению сбережений

ЦБ: Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в банках выросла до 18,71%

В России снова выросла ипотека
#радио 1
#деньги
#банк
#ипотека
#заседание
#центробанк
#банк россии
#ставка
#цб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СП: госдолг регионов снизился почти на 110 миллиардов рублей с начала 2024 года
14 октября 2024, 13:50

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

Практически на 110 миллиардов рублей снизился госдолг регионов России с начала 2024 года. Как сообщили в Счетной палате, это на 3,4% ниже уровня на начало текущего года. Информация приведена в заключении специалистов к проекту федбюджета на период с 2025 по 2027 гг.
Уточняется, что уменьшился долг по ценным государственным бумагам и коммерческим кредитам. При этом в 30 регионах страны госдолг растет.

Аудиторы видят риски, которые касаются устойчивости бюджетов муниципалитетов и регионов.

Кроме того, сказано, что объем бюджетных кредитов в последние годы растет, поскольку финансируются проекты инфраструктуры, а также предоставляются спецкредиты от казначейства.

Читайте также:

В Кремле высказались о налоге на бездетность

Сталелитейной промышленности Украины предрекли полное уничтожение

ЦБ: Россия не должна Международному валютному фонду
#мир
#россия
#новости
#долги
#деньги
#рубль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле высказались о налоге на бездетность
Песков: Кремль не знает подробности предложения о введении налога на бездетность
14 октября 2024, 06:40

Фото: Сайт Кремля

В Кремле пока не знают подробностей предложения о введении налога на бездетность для россиян. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости.
Пресс-секретарь отметил, что подобные меры применялись в советское время, и они «не повлияли на демографическую ситуацию». Однако он подчеркнул, что этот опыт должен быть проанализирован экспертами.

С инициативой ввести налог на бездетность впервые выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он предложил направить налог на модернизацию российских детских домов.

Позже директор Института социальной экономики Алексей Зубец заявил, что налог на бездетность должен быть введен для россиян в возрасте от 35 лет.

Читайте также:

Депутат ГД Фёдоров предложил повысить подоходный налог для бездетных

Спикер ГД Володин предостерёг коллег от принятия закона о налоге на бездетность

«Зачем нам тупые люди»: налог на бездетность в СССР и России, кто предложил ввести, кого затронет
#дмитрий песков
#кремль
#налоги
#ссср
Следите за нашими новостями
в удобном формате