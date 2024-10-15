Крупного производителя консервов передали под временное госуправление

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Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче компаний холдинга «Главпродукт» под временное управление Росимущества. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации. Собственником крупного производителя консервов, который выпускает тушенку, паштеты, каши, шпроты, овощи, сгущенку и т. д., является американская компания Universal Beverage Company.
Документ вносит изменения в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах юрлиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление.
Исходя из опубликованной информации, под временное госуправление переходит 100 процентов долей в уставном капитале ООО «Главпродукт», принадлежащих акционерному обществу «Главпродукт», акции и доли Балтийского консервного завода, «Орелпродукт», «Верховский молочно-консервный завод» и «Объединенные консервные заводы».
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