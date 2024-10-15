Путин обсудил гособоронзаказ с главой «Росатома»

Видео: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым и обсудил текущую работу госкорпорации, в том числе выполнение гособоронзаказа и налоги. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Лихачев заявил, что атомный заказ успешно сформирован, по многим позициям есть контракты на 10 лет вперед и составляет 52 триллиона рублей. Основная часть денег находится за пределами «Росатома», а средний прирост инвестиций за год достиг 31%.
Также был отмечен и вклад «Росатома» в налоговую и социальные сферы, где он составил более 500 мрлд рублей.
В области гособоронзаказа Лихачев подчеркнул, что ядерный оружейный комплекс решает задачи обеспечения ядерного паритета, разрабатывается новое вооружение по новым физическим принципам, развивается неядерное оружие, в том числе для нужд СВО.
По словам Лихачева, ядерный оружейный комплекс поставляет суверенные технологии во многие области — машиностроение, цифровую экономику, медицину, материаловедение.
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«Мы вышли на сумму где-то около 1,5 трлн руб. в год. В интересах, в первую очередь, конечно, проектов в Российской Федерации, хотя инвестируем и в зарубежные проекты», — пояснил глава госкорпорации.
Также был отмечен и вклад «Росатома» в налоговую и социальные сферы, где он составил более 500 мрлд рублей.
В области гособоронзаказа Лихачев подчеркнул, что ядерный оружейный комплекс решает задачи обеспечения ядерного паритета, разрабатывается новое вооружение по новым физическим принципам, развивается неядерное оружие, в том числе для нужд СВО.
По словам Лихачева, ядерный оружейный комплекс поставляет суверенные технологии во многие области — машиностроение, цифровую экономику, медицину, материаловедение.
«Это позволяет нам выйти на опережающий рост объемов гражданской продукции. Уже в прошлом году мы пересекли цель в 50%: 52% «гражданки» было в рамках росатомовского ОПК, и к 2030 г. нарастим эти цифры до больших пропорций. Несмотря на то, что сам гособоронзаказ, конечно, растет – растет иногда в десятки раз», — добавил глава «Росатома».Ранее гендиректор госкорпорации сообщал, что США пытаются блокировать проект строительства АЭС «Аккую» в Турции, строительство которой происходит с участием России. Он пояснил, что американцы регулярно арестовывают счета между участниками строительства и доставляют много других неудобств. Однако, по его словам, хоть система взаиморасчетов находится под ударом, но «собаки лают — караван идет».
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Данил Пономарев