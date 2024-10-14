В Кремле высказались о налоге на бездетность

ЦБ не подотчетен Международному валютному фонду (МВФ), все обязательства в области макроэкономической политики были выполнены еще в 2000-х. Об этом сообщил зампредседателя Центрального банка России Алексей Заботкин. По его данным, последние займы поступали перед кризисом 1998 года.