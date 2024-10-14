В Кремле высказались о налоге на бездетность

Фото: Сайт Кремля
В Кремле пока не знают подробностей предложения о введении налога на бездетность для россиян. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости.
Пресс-секретарь отметил, что подобные меры применялись в советское время, и они «не повлияли на демографическую ситуацию». Однако он подчеркнул, что этот опыт должен быть проанализирован экспертами.
С инициативой ввести налог на бездетность впервые выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он предложил направить налог на модернизацию российских детских домов.
Позже директор Института социальной экономики Алексей Зубец заявил, что налог на бездетность должен быть введен для россиян в возрасте от 35 лет.
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С инициативой ввести налог на бездетность впервые выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он предложил направить налог на модернизацию российских детских домов.
Позже директор Института социальной экономики Алексей Зубец заявил, что налог на бездетность должен быть введен для россиян в возрасте от 35 лет.
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Александр Климов