Крупную российскую сеть продуктовых магазинов решили продать

27 октября 2025, 13:25

«Ъ»: основатель сети магазинов «Верный» Рогачев продаёт компанию

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сеть российских магазинов «Верный» может перейти к новому владельцу. Основатель и ключевой акционер компании Андрей Рогачев ищет покупателей и ожидает предложений от крупнейших ретейлеров, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.