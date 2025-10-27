Крупную российскую сеть продуктовых магазинов решили продать
Сеть российских магазинов «Верный» может перейти к новому владельцу. Основатель и ключевой акционер компании Андрей Рогачев ищет покупателей и ожидает предложений от крупнейших ретейлеров, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Сеть «Верный» объединяет более 1,2 тыс. магазинов в европейской части России, включая Москву, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Ярославль, Калугу, Екатеринбург, Тулу, Владимир и Тверь.
По итогам 2024 года выручка компании составила 136,9 млрд рублей, что на 10,6% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль при этом выросла почти в три раза — до 616 млн рублей. В первом полугодии 2025 года, по данным Infoline, «Верный» занял 16-е место среди российских продуктовых сетей. Выручка увеличилась на 14,4%, а число новых точек достигло 75, что вдвое превышает показатель за весь 2024 год.
Оценки возможной стоимости сети расходятся. В Infoline оценивают актив в 25 млрд рублей, тогда как руководитель департамента M&A компании BGP Capital Иван Пешков считает, что цена может составить 30–35 млрд рублей.
Партнёр практики оценки бизнеса и активов Neo Елена Варламова отметила, что на цену сделки может повлиять невысокая рентабельность «Верного» — около 0,5% при средних 2,5% по рынку. Кроме того, основная часть бизнеса сосредоточена в Центральном федеральном округе, где уровень конкуренции в ритейле традиционно высок.
