В Еврокомиссии назвали сумму, потраченную на Украину с начала конфликта

21 октября 2025, 19:58

Евросоюз подтвердил предоставление Украине финансовой помощи в 178 млрд евро

Фото: Istock/artJazz

Европейский союз выделил Украине финансовую помощь в размере около 178 миллиардов евро с момента начала военного конфликта. Об этом сообщает ТАСС.





Еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис озвучил эти цифры во время своего выступления на пленарной сессии Европарламента, которая проходит в Страсбурге.



Домбровскис уточнил, что основную часть этой суммы составила макрофинансовая помощь. Он предупредил, что в ответ на санкции Россия предпримет незамедлительные ответные меры, и это вынудит Европейский союз подсчитывать убытки.

«Всего Евросоюз уже предоставил Украине 178 млрд евро помощи — больше, чем любая другая страна мира», — заявил латвийский политик.