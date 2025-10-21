В Еврокомиссии назвали сумму, потраченную на Украину с начала конфликта
Евросоюз подтвердил предоставление Украине финансовой помощи в 178 млрд евро
Европейский союз выделил Украине финансовую помощь в размере около 178 миллиардов евро с момента начала военного конфликта. Об этом сообщает ТАСС.
Еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис озвучил эти цифры во время своего выступления на пленарной сессии Европарламента, которая проходит в Страсбурге.
Домбровскис уточнил, что основную часть этой суммы составила макрофинансовая помощь. Он предупредил, что в ответ на санкции Россия предпримет незамедлительные ответные меры, и это вынудит Европейский союз подсчитывать убытки.
«Всего Евросоюз уже предоставил Украине 178 млрд евро помощи — больше, чем любая другая страна мира», — заявил латвийский политик.Таким образом, ЕС подтвердил свой статус крупнейшего донора Украины.
Ранее сообщалось, что лидеры ЕС хотят участвовать во встрече Путина и Трампа в Будапеште.