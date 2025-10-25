Раскрыты потери ЕС в случае конфискации активов России
Страны Евросоюза в случае конфискации активов России в рамках выдачи «репарационного кредита» Украине могут лишиться как минимум 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.
В настоящее время на счетах бельгийского Euroclear заморожено около 224,5 миллиардов долларов активов России, что соответствует текущему курсу. Информация о том, какая часть этих средств принадлежит Банку России, не разглашается.
В 2025 году эти активы приносили Euroclear примерно 90 процентов доходов от всех российских ценных бумаг, а в 2024 году — менее 80 процентов. Если эти средства будут изъяты, Euroclear может потерять около 238 миллиардов долларов.
