Раскрыты потери ЕС в случае конфискации активов России

25 октября 2025, 09:41

ЕС может потерять 238 миллиардов долларов в случае конфискации активов России

Фото: iStock/sinonimas

Страны Евросоюза в случае конфискации активов России в рамках выдачи «репарационного кредита» Украине могут лишиться как минимум 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.