Около 8% овощного и фруктового сока в ЦФО изготовлено в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
За первое полугодие 2024-го в Подмосковье произвели более 17 тыс. банок сока из овощей и фруктов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На предприятиях произведено более 17 900 банок сока из овощей и фруктов. Таким образом, 8% напитка от общего объёма производства в Центральном федеральном округе изготовлено в Подмосковье. В масштабах регионов страны Московская область производит около 2% соков из овощей и фруктов, представленных на общероссийском рынке», – говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, яблочный сок полезен для пищеварения, апельсиновый – источник витамина С для иммунитета, томатный улучшает состояние желудочно-кишечного тракта. Подмосковные производители предлагают соки прямого отжима, без сахара, восстановленные и фруктовые нектары.
Специалисты Минсельхозпрода перечислили нескольких подмосковных производителей соков. Это, например, Производственная компания Лидер» в Люберцах с линейкой соков и нектаров Swell». В ассортименте – сок прямого отжима из ежевики, черники, лесных ягод, клюквы и другие.
В Балашихе работает производственная площадка компании «Астраханка», где выпускают сок под маркой «Плодовое».
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Лора Луганская