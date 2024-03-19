Курс биткоина минувшей ночью обвалился на 85%

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Курс крупнейшей криптовалюты биткоин на бирже BitMEX минувшей ночью упал на 85%, до 8,9 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что ситуация не коснулась других площадок, где значения криптовалюты не опускались ниже 60 тысяч долларов.
Руководство BitMEX подчеркнуло, что ситуация связана с крупными ордерами на пропажу биткоина. В данный момент биржей проводится расследование инцидента.
Как сообщили в компании, падение началось в районе 1:40 по мск. Низкие показатели продержались около двух минут, после чего, к 2:30, стоимость биткоина выросла до 67 тысяч долларов. За это время пользователи биржи смогли продать порядка тысячи биткоинов по аномально низкой цене.
На рынке такие ситуации называются flash crash. Подобный случай произошёл на криптобирже Binance.US в октябре 2021 года. Тогда биткоин упал на 87%, достигнув стоимости в 8,2 тысячи долларов.
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Руководство BitMEX подчеркнуло, что ситуация связана с крупными ордерами на пропажу биткоина. В данный момент биржей проводится расследование инцидента.
На рынке такие ситуации называются flash crash. Подобный случай произошёл на криптобирже Binance.US в октябре 2021 года. Тогда биткоин упал на 87%, достигнув стоимости в 8,2 тысячи долларов.
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Анастасия Чинкова