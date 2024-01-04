Курс доллара на Мосбирже остаётся на прежнем уровне

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Курс доллара по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи в четверг, 4 января, по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов сохранился на прежнем уровне, составив 92 рубля.
ТАСС сообщает, что курс евро упал на 0,6 копейки и составил 100,17 рубля. В свою очередь курс юаня снизился на 1,5 копейки, до 12,737 рубля.
Ранее сообщалось, что Россия по итогам 2023 года вошла в число стран с сильнейшими в мире экономиками. Об этом пишет РИА Новости.
Несмотря на прогнозы Запада, уходящий год стал успешным для российской экономики. Так, Минэкономразвития оценило рост ВВП в 3,5%, что значительно больше, чем в период до введения антироссийских санкций.
Общая прибыль предприятий выросла на 24%, а нефинасовая сфера заработала в разы больше, чем в предыдущие периоды. За первые девять месяцев прибыль крупных и средних компаний реального сектора превысила 26 триллионов рублей, что на четверть больше показателей 2022 года.
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Ранее сообщалось, что Россия по итогам 2023 года вошла в число стран с сильнейшими в мире экономиками. Об этом пишет РИА Новости.
Общая прибыль предприятий выросла на 24%, а нефинасовая сфера заработала в разы больше, чем в предыдущие периоды. За первые девять месяцев прибыль крупных и средних компаний реального сектора превысила 26 триллионов рублей, что на четверть больше показателей 2022 года.
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Мария Фирсова