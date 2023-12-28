Курс доллара на Мосбирже упал ниже 90 рублей впервые с 19 декабря

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Курс рубля усилил рост к доллару и евро, а также укрепляется к юаню, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Впервые с 19 декабря курс доллара упал ниже 90 рублей. На 14:27 по мск его курс составляет 89,95 рублей. Прежде финансовый аналитик Юрий Юденков заявил, что значение доллара может вновь увеличиться в январе будущего года.
Однако эксперт отметил, что к середине второго зимнего месяца курсы иностранных валют начнут снижаться.
Прежде значение доллара увеличилось 25 декабря, он подскочил до 102 рублей. В беседе с изданием «Радио 1» начальник центра экономических стратегий Дмитрий Заворотный рассказал, в чем кроется причина волатильности валюты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Однако эксперт отметил, что к середине второго зимнего месяца курсы иностранных валют начнут снижаться.
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Анастасия Крестьянова