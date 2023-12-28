ЦБ решил отменить комиссию для банков за переводы между россиянами по СБП

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Банк России решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей. Информация следует из данных регулятора.
Также с 1 апреля 2024 года Центральный Банк освободил банки от уплаты комиссий по ряду других операций в СБП. Сообщается, что будет установлен нулевой тариф за перевод россиянам кешбэка и за его возврат продавцу при отказе от покупки. По информации Банка России, такие действия сделают Систему быстрых платежей более привлекательной для использования.
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