Курс евро превысил 102 рубля впервые за два месяца

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Курс евро вырос до 102 рублей и превысил отметку, достигнув на максимуме 102,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Данного значения евро достигло впервые с 20 октября текущего года. Отмечается, что одновременно курс американской валюты поднялся выше 92 рублей.
Ранее сообщалось, что 21 декабря курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 101 рубль. При этом курс доллара вырос на 1,28 рубля, до 92,24 рублей. Российский рубль стал терять стоимость во втором полугодии этого года.
Напомним, в ходе торгов на Московской бирже в среду, 9 августа, курс евро достиг превысил 107 рублей, побив свой исторический максимум с марта 2022 года.
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Екатерина Коршунова