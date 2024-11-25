Россиянам разъяснили преимущества Программы долгосрочных сбережений

Видео: пресс-служба Минфина МО
С начала 2024 года в России запущена Программа долгосрочных сбережений, она позволяет значительно увеличить сумму накоплений за счёт государственного софинансирования и активации накопительной части пенсии. Для разъяснения преимуществ этой программы снято несколько видеороликов, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
«Долгосрочные сбережения участник программы формирует самостоятельно за счёт личных добровольных взносов и взносов работодателя, а также за счёт ранее сформированных пенсионных накоплений и государственной поддержки в виде софинансирования», — отметили в министерстве.Выплаты начинают либо через 15 лет, после открытия вклада, либо по достижении вкладчиком определённого возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Возможны и срочные выплаты.
Подробности о программе, а также калькулятор для расчёта выплат размещены на сайте моифинансы.рф.
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