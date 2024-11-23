В Венгрии, Турции, ОАЭ и Таиланде перестали обслуживать карты UnionPay Газпромбанка

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Карты платёжной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком перестали обслуживаться в Турции, ОАЭ, Таиланде и Венгрии. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что блокировка коснулась как корпоративных, так и индивидуальных банковских карт. При попытке произвести оплату банкоматы выдают ошибку и пишут, что операции к картами не санкционированы.
Венгерский банк ОТР был единственным в стране, где обслуживались эмитированные Газпромбанком карты.
Днём ранее Газпромбанк уведомил клиентов о возможных трудностях при оплате картами UnionPay за пределами России после введения новых санкций США. Пользователям порекомендовали как можно быстрее снять наличные. На клиентов, находящихся на территории России, эти ограничения не распространяются.
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Венгерский банк ОТР был единственным в стране, где обслуживались эмитированные Газпромбанком карты.
Днём ранее Газпромбанк уведомил клиентов о возможных трудностях при оплате картами UnionPay за пределами России после введения новых санкций США. Пользователям порекомендовали как можно быстрее снять наличные. На клиентов, находящихся на территории России, эти ограничения не распространяются.
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Анастасия Чинкова