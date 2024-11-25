Стало известно, куда лучше инвестировать после победы Трампа

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После победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США выгоднее всего можно вкладывать в технологии и энергетику, считает CPO инвестиционной платформы UTEX Сергей Михеев. По его словам, избрание Трампа уже отразилось на ситуации на экономических рынках.
«В центре внимания Трампа — реиндустриализация экономики США, энергетическая независимость и развитие высоких технологий. Среди приоритетов: производство стали и алюминия, поддержанное высокими пошлинами на импорт, развитие инфраструктуры для нефти и газа, сектор микроэлектроники, включая полупроводники и микрочипы. Эти направления станут ключевыми точками роста для инвесторов», — поделился эксперт в беседе с «Газетой.Ru»Он также отметил компанию Tesla, которую возглавляет американский миллиардер Илон Маск — ближайший соратник избранного президента США. Благодаря победе Трампа на выборах предприниматель может выбить новые субсидии и налоговые льготы, что также отразится на росте акций компании.
Михеев подчеркнул, что после быстрого роста может произойти краткосрочная коррекция рынка, что является лучшим временем для изучения ситуации и корректировки планов. По его мнению, для извлечения максимальной выгоды инвесторам следует «бить в одну точку».
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