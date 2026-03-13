Курс доллара в России снова превысил 80 рублей
Банк России впервые за три месяца установил официальный курс доллара выше 80 рублей. Такой показатель будет действовать в выходные и в понедельник.
По данным Центробанка, американская валюта подорожала на 1 рубль 16 копеек по сравнению с предыдущим днем. Официальный курс евро также вырос — на 60 копеек, до 91,18 рубля. Китайский юань прибавил 15 копеек и достиг уровня 11,65 рубля.
В последний раз доллар превышал отметку 80 рублей в середине декабря прошлого года. Тогда, с 18 по 20 декабря, курс находился в диапазоне от 80,03 до 80,72 рубля, после чего начал снижаться.
Рост американской валюты наблюдается и на внебиржевом рынке. Утром 13 марта доллар торговался на уровне около 79,76 рубля, однако в течение дня начал расти. На пике торгов курс поднимался примерно до 81,2 рубля.
Читайте также: