Свыше половины россиян оказались недовольны своей зарплатой

13 марта 2026, 17:56

Только 23% россиян удовлетворены уровнем своего дохода. Более половины опрошенных оценивают финансовое положение негативно.





Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования. Полностью довольны своей зарплатой лишь 6% респондентов. Еще 17% выбрали вариант «скорее довольны», поэтому в сумме только около четверти участников опроса более-менее устраивает уровень доходов.



Большинство опрошенных, напротив, выразили недовольство заработком. Около 27% заявили, что их полностью не устраивает зарплата, а еще 26% выбрали вариант «скорее недовольны». В итоге негативно или скорее негативно свой доход оценивают 53% россиян. Еще 24% участников исследования сообщили, что относятся к своему финансовому положению нейтрально или не смогли определиться с оценкой.



На фоне недовольства доходами многие россияне ищут способы увеличить заработок. Почти половина опрошенных — 49% — регулярно просматривают вакансии в поисках более высокооплачиваемой работы.



Около 40% сообщили, что уже работают на двух работах или ищут подработку. Еще четверть респондентов решили повысить квалификацию и проходят обучение. При этом 17% заявили, что зарабатывают больше за счет сверхурочной работы.

