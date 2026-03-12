Достижения.рф

Представители России и США обсудили совместные перспективные проекты

Фото: istockphoto/vchal

Россия и США провели в США встречу, посвящённую обсуждению перспективных проектов, которые могут способствовать восстановлению двусторонних отношений. Об этом 12 марта в Max сообщил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.



По его словам, переговоры прошли согласно мероприятию руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию двух стран. Участники обсудили как возможные совместные инициативы, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках.

Дмитриев также отметил, что в Вашингтоне и ряде других государств, по его мнению, всё больше осознают системообразующую роль российских энергоресурсов для мировой экономики. Кроме того, он заявил о низкой эффективности антироссийских санкций.

Никита Кротов

