Великобритания выступила против смягчения санкций на российскую нефть
Правительство Великобритании не поддержало ослабление американских санкций в отношении российской нефти. Об этом сообщил представитель канцелярии премьер-министра страны.
По его словам, решение о смягчении ограничений принимают власти США, однако позиция Лондона остаётся неизменной. Великобритания считает, что международные партнёры должны продолжать давление на Россию и её военную экономику.
«Очевидно, что это решение принимают США, но наша позиция ясна. Всем партнёрам следует сохранять давление на Россию и её военную машину», — заявил представитель правительства, слова которого приводит телеканал Sky News.
Ранее Министерство финансов США разрешило отдельные операции с российской нефтью. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) опубликовало генеральную лицензию, которая допускает сделки по продаже нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 12 марта.
Согласно документу, такие операции разрешено проводить до 11 апреля. Решение фактически временно снимает ограничения на часть поставок российского сырья на мировой рынок.