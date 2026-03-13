Великобритания выступила против смягчения санкций на российскую нефть

13 марта 2026, 15:43

Фото: iStock/ronniechua

Правительство Великобритании не поддержало ослабление американских санкций в отношении российской нефти. Об этом сообщил представитель канцелярии премьер-министра страны.





По его словам, решение о смягчении ограничений принимают власти США, однако позиция Лондона остаётся неизменной. Великобритания считает, что международные партнёры должны продолжать давление на Россию и её военную экономику.





«Очевидно, что это решение принимают США, но наша позиция ясна. Всем партнёрам следует сохранять давление на Россию и её военную машину», — заявил представитель правительства, слова которого приводит телеканал Sky News.