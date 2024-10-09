Минфин: Федеральный бюджет за девять месяцев показал профицит в 169 млрд рублей

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Профицит федерального бюджета РФ за период с января по сентябрь 2024 года составил 169 миллиардов рублей. Об этом сообщили в российском министерстве финансов.
На официальном сайте ведомства дано сравнение с исполнением бюджета за аналогичный период 2023 года. Нынешний показатель оказался на 1,6 триллиона рублей, чем был зафиксирован в прошлом году. Отмечается, что по итогам текущего года профицит федерального бюджета ожидается в пределах двух процентов от ВВП.
Объём доходов за первые девять месяцев составил 26 триллионов 289 миллиардов рублей. Это на 33,2% больше, чем годом ранее. Что касается расходов, то их объём равен 26 триллионам 120 миллиардам рублей (+ 23,3% по сравнению с 2023 годом), сообщили в министерстве финансов Российской Федерации.
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Александр Бойцов