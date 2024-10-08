РБК: В России прогнозируется резкое снижение импорта легковых автомобилей

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Российские власти прогнозируют заметное снижение объемов импорта легковых автомобилей в страну с 2025 года. Эксперты связывают это с окончанием в этом году отложенного спроса, вызванного проблемами с поставками и уходом зарубежных брендов.
Такие выводы можно сделать из сопроводительных материалов к проекту федерального бюджета, которые изучили аналитики РБК. Согласно подсчётам специалистов, в следующем году импорт легковых автомобилей (транспорт категории М1) в Россию составит 1,085 миллиона единиц. Из них новых будет 733,5 тысячи штук, а остальные — машины, с даты выпуска которых прошло более трех лет.
Каждый следующий год импорт легковых автомобилей будет сокращаться. Таким образом, в 2027 году в Россию будет ввозиться всего 776 тысяч иномарок, из которых новых будет 547,4 тысячи. Несмотря на это, благодаря ежегодному повышению утилизационного сбора, доходы федерального бюджета от импорта всего автомобильного транспорта, включая автобусы, спецтехнику и грузовые машины, будут расти. Для сравнения, в 2025 году государственная казна получит от импорта транспортных средств 1,14 триллиона рублей, а в 2027 — 1,26 триллиона.
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Александр Бойцов