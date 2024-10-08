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РБК: В России прогнозируется резкое снижение импорта легковых автомобилей

08 октября 2024, 13:06
Фото: istockphoto/Sundry Photography

Фото: istockphoto/Sundry Photography

Российские власти прогнозируют заметное снижение объемов импорта легковых автомобилей в страну с 2025 года. Эксперты связывают это с окончанием в этом году отложенного спроса, вызванного проблемами с поставками и уходом зарубежных брендов.


Такие выводы можно сделать из сопроводительных материалов к проекту федерального бюджета, которые изучили аналитики РБК. Согласно подсчётам специалистов, в следующем году импорт легковых автомобилей (транспорт категории М1) в Россию составит 1,085 миллиона единиц. Из них новых будет 733,5 тысячи штук, а остальные — машины, с даты выпуска которых прошло более трех лет.

Каждый следующий год импорт легковых автомобилей будет сокращаться. Таким образом, в 2027 году в Россию будет ввозиться всего 776 тысяч иномарок, из которых новых будет 547,4 тысячи. Несмотря на это, благодаря ежегодному повышению утилизационного сбора, доходы федерального бюджета от импорта всего автомобильного транспорта, включая автобусы, спецтехнику и грузовые машины, будут расти. Для сравнения, в 2025 году государственная казна получит от импорта транспортных средств 1,14 триллиона рублей, а в 2027 — 1,26 триллиона.

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#автобусы
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#машины
#импорт
#бюджет
Собянин: В Москве появится уникальный завод крупномодульного домостроения
08 октября 2024, 09:52

Фото: istockphoto/Amorn Suriyan

В День московской промашленности мэр столицы Сергей Собянин посетил новый роботизированный завод во Внуково. Предприятие будет специализироваться на производстве крупногабаритных жилых модулей.
Глава Москвы поздравил коллектив завода с профессиональным праздником. Он отметил, что столица сейчас развивается в самых разных отраслях промышленности. Это и фармацевтика, и микроэлектроника, и автомобилестроение. И, конечно, особое место в этом ряду занимает строительная индустрия, подчеркнул Собянин.

Он отметил, что реализуемый проект является по-настоящему уникальным и не исключил, что новый роботизированный завод подобного профиля после введения в эксплуатацию станет крупнейшим в мире. Мэр выразил уверенность, что проект, как запланировано, будет завершён в следующем году и завод после запуска всех мощностей даст Москве большой объём качественной и востребованной продукции.

Строительство комбината началось в 2019 году в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Общая площадь производственного комплекса составит 161 тысячу квадратных метров. На предприятии будет создано около 2,6 тысячи рабочих мест.

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#фармацевтика
#москва
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В Рыбном союзе заявили, что дефицита красной икры в России не будет
08 октября 2024, 08:57

Фото: istockphoto/Andrej Filonenko

Дефицита красной икры в России не будет. Об этом сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин в беседе с РБК.
По его словам, на рынке ожидается избыток красной икры благодаря высоким запасам, накопленным в 2023 году. В среднем россияне потребляют около 15 000 тонн икры в год. На Дальнем Востоке в этом году было добыто около 230 000 тонн лососевых рыб. Таким образом, в 2024 году производство красной икры может достигнуть 11,5 тысячи тонн.

«Производство до среднегодовых объемов потребления не дотягивает, но дефицита красной икры нет и не будет», — отметил он.

Ранее стало известно, как изменится цена красной икры к Новому году. Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что стоимость увеличится на 10-15%.

До этого гастроэнтеролог, врач-диетолог Анастасия Чижикова заявила, что переедание красной икрой грозит аллергическими реакциями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#цена
#россияне
#икра
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Стало известно, насколько увеличится средняя пенсия в 2025 году
Средняя пенсия по старости составит 24,1 тысячу рублей в 2025 году
08 октября 2024, 05:40

Фото: istock/shurkin_son

Средняя пенсия по старости в России увеличится до 24,1 тысячи рублей в 2025 году.
На конец 2024 года размер пенсии составит 22,4 тысячи рублей, что означает рост на 7,5% в следующем году. Ранее ожидалось увеличение на 7,3%, но индексация будет проведена быстрее. Об этом сообщает издание Известия.

Как отмечается в материале, рост пенсий будет поддержан возвращением индексации выплат для работающих пенсионеров, что также ускорит увеличение средней пенсии.

Кроме того, с 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы смогут рассчитывать на дополнительную надбавку в размере 1200 рублей. В будущем пенсии могут индексироваться дважды в год — с 1 февраля и 1 апреля, как заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Ранее сообщалось, что Иск о банкротстве подал крупный производитель колбасы «Петровские деликатесы» в Северной столице, пишет издание «Деловой Петербург».
Уточняется, что работники предприятия уже обращаются в суд по невыплате зарплаты. Сумма по неисполненным обязательствам составляет свыше 44 миллионов рублей, а в рамках открытых исполнительных производств — более 16 миллионов.

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#пенсионеры
#пенсии
#инвалиды
#рост
#депутат
#индексация
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Крупный производитель колбас «Петровские деликатесы» обанкротился в Петербурге
07 октября 2024, 13:56

Фото: istockphoto/lusia599

Иск о банкротстве подал крупный производитель колбасы «Петровские деликатесы» в Северной столице, пишет издание «Деловой Петербург».
Уточняется, что работники предприятия уже обращаются в суд по невыплате зарплаты. Сумма по неисполненным обязательствам составляет свыше 44 миллионов рублей, а в рамках открытых исполнительных производств — более 16 миллионов.

«Петровские деликатесы» основаны в 2007 году, это крупнейший производитель мяса и колбасы Северо-Западного региона.

Перед этим журналисты издания Forbes перечислили самых высокооплачиваемых государственных лидеров. Годовая зарплата одного из них составляет почти 1,7 миллиона долларов.

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#мир
#россия
#санкт-петербург
#банкротство
#колбаса
#новости
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Судно с российскими удобрениями посчитали за «мегабомбу»
NYT: поврежденному судну Ruby с удобрениями из России запретили вход в порты ЕС
07 октября 2024, 00:57

Фото: istockphoto/Dikuch

Грузовое судно под мальтийским флагом Ruby, перевозившее российские удобрения на основе нитрата аммония , уже несколько недель не может зайти ни в один европейский порт, несмотря на то, что повреждено и нуждается в ремонте. О сложившейся ситуации сообщила газета New York Times (NYT).
По данным издания, Ruby принадлежит мальтийской компании Ruby Enterprise. Судно находится под управлением эмиратской компании Serenity Shipping. 22 августа Ruby вышло из порта Кандалакша в Мурманской области, чтобы доставить в Африку груз – 20 тысяч тонн аммиачной селитры.

Позднее судно село на мель, повредив корпус, гребной винт и руль. Это вынудило капитана искать помощи у берегов стран Северной Европы. Когда Ruby приблизился к Великобритании, бывший посол Литвы в Великобритании Эйтвидас Баярунас привлек внимание СМИ своей колонкой в аналитическом центре, назвав судно «плавающей мегабомбой» и предупредив о возможной русской диверсии.

«К сожалению, из-за спекуляций СМИ, которые распространились вокруг этого судна, портовые терминалы Великобритании неохотно принимают судно», – заявили судовладельцы.

Ранее в финском порту Котка было задержано судно, перевозившее удобрения, которые, предположительно, связаны с «российскими олигархами», включенными в санкционный список ЕС.

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#удобрения
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых лидеров государств
Самым высокооплачиваемым лидером страны оказался премьер Сингапура Лоуренс Вонг
06 октября 2024, 17:02

Фото: iStock/Lazy_Bear

Самым высокооплачиваемым из лидеров стран мира стал премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг. Об этом сообщает Forbes.
Уточняется, что зарплата Вонга составляет около 1,69 млн долларов в год. Второе место заняла президент Швейцарии Виола Амерд с зарплатой 569,5 тысяч долларов в год. Тройку лидеров замыкает премьер-министр Австралии Энтони Албаниз — 412,5 тысяч долларов в год.

Глава американского государства Джо Байден в год зарабатывает порядка 400 тысяч долларов и занимает четвертое место в рейтинге. Лидер РФ Владимир Путин находится на 28-м месте с зарплатой 113,6 тысяч долларов в год. Согласно информации источника, Путин 10 лет назад признавался, что не знает размер своей заработной платы.

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Госдума обсуждает повышение лимита страховки по долгосрочным вкладам
Аксаков: в Госдуме обсуждают повышение лимита страховки по долгосрочным вкладам
06 октября 2024, 16:47

Фото: iStock/mizar_21984

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в ГД обсуждают вопрос о повышении лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что парламентарии обсуждают предложенное Центробанком повышение лимита страхового возмещения до двух миллионов рублей по долгосрочным вкладам свыше 3 лет и по безотзывным сберегательным сертификатам в российской валюте на срок от года до 3 лет.

Аксаков отметил, что банк также предлагает увеличить сумму страховки по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях на срок более 3 лет — до 2,8 млн рублей. Уточняется, что страховое покрытие счетов эскроу может достичь отметки 30 млн рублей. По словам депутата, данные изменения способствуют защите сбережений граждан РФ.

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#рф
#госдума
#рубль
#вклады
#деньги
#страхование
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Аналитик Власов: на складском рынке России наблюдается нехватка площадей
06 октября 2024, 12:12

Фото: istockphoto/shironosov

На российском рынке складской недвижимости наблюдается дефицит помещений, пишет РИА Новости, ссылаясь на управляющего директора 3PL-оператора NC Logistic Гарольда Власова. По его словам, нехватка буквально катастрофическая.
«Вакансия свободных складов остается на околонулевом уровне. Число предложений аренды достигло исторического минимума. Действующие склады, которые были ранее введены в эксплуатацию, практически полностью заняты. Новые в основном строятся в формате build-to-suit, то есть по запросу конкретного заказчика. Спекулятивно такие объекты девелоперы не предлагают», — прокомментировал собеседник агентства.
Власов пояснил, что поставщикам невыгодно вкладываться в строительство собственных помещений, ведь ключевая ставка высокая, как и ценник на материалы. Такие объекты окупаются свыше десятка лет.

Кроме того, дефициту площадей, уточняет Власов, способствуют увеличенные расходы на логистику из-за маршрутов, нерегулярность поставок, нехватка кадров, дорогое топливо и прочие факторы. Власов резюмировал, что, по его мнению, в обозримом будущем ситуация сохранится, поскольку спрос на помещения выше, чем темпы строительства.

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#мир
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Казахстан не будет резервировать бензин в РФ в этом году
Минэнерго Казахстана: в этом году Астана не станет резервировать бензин в России
06 октября 2024, 09:30

Фото: iStock/kckate16

В 2024 году Казахстан не будет резервировать бензин в России на осень. Об этом заявил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев после голосования на референдуме по вопросу строительства АЭС, пишет РИА Новости.
Согласно словам Саткалиева, каждый год Казахстан резервирует на осенний период 50-70 тысяч тонн бензина в РФ и дает возможность операторам импортировать при необходимости эти объемы в случае дефицита. Глава ведомства подчеркнул, что на сегодняшний день такая потребность отсутствует.

Ранее лидер казахстанского государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что атомную электростанцию в стране должен строить международный консорциум в случае одобрения этой идеи населением на республиканском референдуме. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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