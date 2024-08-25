Курс криптовалюты Toncoin рухнул в связи с арестом Дурова

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Курс криптовалюты Toncoin (TON), используемой в Telegram, упал на 15 %. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.
Блокчейн TON разработала команда Telegram во главе с основателями Николаем и Павлом Дуровыми. Изначально токен именовался как GRAM (GRM).
После длительных судебных разбирательств в 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США выпустила заявление о незаконном проведении ICO и признала токены Gram ценными бумагами. В результате американские суды запретили выпуск криптовалют.
12 мая 2020 года Павел Дуров объявил о прекращении работы над проектом. Однако спустя полтора года, 23 декабря 2021 года, предприниматель опубликовал на своем канале в Telegram пост о проекте TON и поддержал команду разработчиков. При этом Дуров подчеркнул, что не имеет к проекту никакого отношения.
Напомним, французские силы безопасности задержали основателя Telegram, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже в Париже.
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После длительных судебных разбирательств в 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США выпустила заявление о незаконном проведении ICO и признала токены Gram ценными бумагами. В результате американские суды запретили выпуск криптовалют.
12 мая 2020 года Павел Дуров объявил о прекращении работы над проектом. Однако спустя полтора года, 23 декабря 2021 года, предприниматель опубликовал на своем канале в Telegram пост о проекте TON и поддержал команду разработчиков. При этом Дуров подчеркнул, что не имеет к проекту никакого отношения.
Напомним, французские силы безопасности задержали основателя Telegram, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже в Париже.
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Александр Климов