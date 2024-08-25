Стал известен максимальный срок по делу Дурова

В середине июля в районе лодочной станции в Омске было найдено тело пропавшей 15-летней Евангелины из Москвы. Девочка приехала в этот сибирский город на отдых вместе с родителями. 23 июля, незадолго до возвращения домой, она ушла гулять в парк и пропала без вести. В течение трех дней волонтёры, правоохранительные органы, родители и неравнодушные жители Омска искали Еву, но обнаружить ее живой не успели. О том, что произошло со школьницей и почему до сих пор не установлены обстоятельства ее гибели расскажет редакция «Радио 1».