Стал известен максимальный срок по делу Дурова

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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции. Об этом информирует телеканал TF1.
Утверждается, что предприниматель вскоре предстанет перед судом как гражданин Франции. Ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме, отмывании денег и торговле наркотиками.
Ожидается, что Дуров предстанет перед французским судьей вечером 24 августа, ему предъявлено множество обвинений.
Французские силы безопасности задержали основателя Telegram, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже в Париже.
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Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции
Ожидается, что Дуров предстанет перед французским судьей вечером 24 августа, ему предъявлено множество обвинений.
Французские силы безопасности задержали основателя Telegram, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже в Париже.
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Александр Климов