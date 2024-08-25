Раскрыт статус Дурова во Франции

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявлен во Франции персоной нон-грата, по причине чего он воздерживался от поездок в европейскую страну, информируем телеканал TF1.
Утверждается, что бизнесмен избегал поездок в страны, где Telegram отслеживался. Дуров часто ездил в страны бывшего Советского Союза, Южную Америку и Объединенные Арабские Эмираты.
Французские спецслужбы задержали основателя Telegram Павла Дурова, когда он выходил из своего частного самолета в аэропорту Ле Бурже в Париже. По данным TF1, 24 августа бизнесмен предстанет перед французским судьей по различным обвинениям. Среди них – терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество, отмывание денег, сокрытие и педофилия.
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«В любом случае, он заперт и попадет под арест во Франции!», – рассказал один из источников телеканала.
Французские спецслужбы задержали основателя Telegram Павла Дурова, когда он выходил из своего частного самолета в аэропорту Ле Бурже в Париже. По данным TF1, 24 августа бизнесмен предстанет перед французским судьей по различным обвинениям. Среди них – терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество, отмывание денег, сокрытие и педофилия.
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Александр Климов