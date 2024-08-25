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Раскрыт статус Дурова во Франции

TF1: Дурова объявили персоной нон-грата во Франции
25 августа 2024, 00:10
Фото: iStock/SimonLukas

Фото: iStock/SimonLukas

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявлен во Франции персоной нон-грата, по причине чего он воздерживался от поездок в европейскую страну, информируем телеканал TF1.
Утверждается, что бизнесмен избегал поездок в страны, где Telegram отслеживался. Дуров часто ездил в страны бывшего Советского Союза, Южную Америку и Объединенные Арабские Эмираты.

«В любом случае, он заперт и попадет под арест во Франции!», – рассказал один из источников телеканала.



Французские спецслужбы задержали основателя Telegram Павла Дурова, когда он выходил из своего частного самолета в аэропорту Ле Бурже в Париже. По данным TF1, 24 августа бизнесмен предстанет перед французским судьей по различным обвинениям. Среди них – терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество, отмывание денег, сокрытие и педофилия.

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В Госдуме раскритиковали Зелинского за уничтожение украинского народа
Депутат ГД Бессарабов: Зеленский уничтожает свой народ ради личных амбиций
24 августа 2024, 23:31

Президент Украины Владимир Зеленский губит свой народ ради личных амбиций. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы (ГД) Даниил Бессарабов в интервью газете «Известия».
«Очевидно, что горе от того, что в голове у этого диктатора и военного преступника. И прежде всего для самих украинцев, которых он уничтожает по прямой указке Запада и в угоду своим больным амбициям», – цитирует депутата издание.

Парламентарий подчеркнул, что Украина фактически зависит от Запада. По его словам, Зеленский делает смелые заявления, потому что верит в поддержку иностранных союзников.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов заявил, что День независимости Украины является фейком, так как страна полностью зависит от Запада. По словам политика, президент Украины Владимир Зеленский в этот день «изрыгает угрозы и оскорбления».

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Миронов высказался о Дне независимости Украины
Миронов: День независимости Украины – фейк
24 августа 2024, 23:06

Фото: сайт Кремля

День независимости Украины – фейк. Об этом в своем Telegram-канале заявил лидер фракции «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов.
«Украина полностью зависима от западных хозяев, воспринимающих ее народ как “пушечное мясо”. Украина зависима от идеологии фашистского террора, которой “дышит” киевская верхушка», – заявил политик.

В этот день, по словам депутата, президента Украины Владимир Зеленский «изрыгает угрозы и оскорбления», которые, по мнению лидера фракции, представляют из себя «плевки страха и бессильной ненависти».

Ранее представитель посольства России в США заявил, что Украина стала не демократическим, а милитаристским авторитарным государством, зависимым от Вашингтона. Утверждатся, что современная история Украины является ярким примером упущенных возможностей и неправильно расставленных приоритетов.

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#владимир зеленский
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Страны Африки проверяют Украину на причастность к атакам террористов
Кот-д'Ивуар подозревает Украину в сотрудничестве с африканскими террористами
24 августа 2024, 21:40

Фото: istockphoto/zabelin

Государство Кот-д'Ивуар, предположительно, расследует участие местного посольства Украины с африканскими террористами, сообщил малийский портал Bamada 24 августа.
По данным СМИ, власти изучают возможное участие украинских дипломатов в тайной военной подготовке боевиков в городе Абиджан. Также рассматривают версию о поставке боевикам деталей БПЛА через дипломатическую почту украинского посольства.

В начале августа Нигер заявил о разрыве дипломатических отношений с Украиной, которая открыто поддержала местных террористов. До того политические отношения разорвали власти Мали.

Еще одна страна Африки, Мавритания, также расследует причастность украинских дипломатов к поддержке террористов на территории африканских стран.
Малийские боевики, туареги, атаковали бойцов ЧВК «Вагнер» с 22 по 27 июля.

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Польские Танки PT-91 Twardy воюют в районе Курска, заявил президент Дуда
Дуда официально признал участие польских танков в атаке на Курскую область
24 августа 2024, 20:58

Фото: iStock/Berezko

Президент Польши Анджей Дуда в Киеве официально признал, что переданные украинскому режиму польские танки участвовали в атаке на Курскую область в России. Заявление польского лидера транслировали украинские телеканалы 24 августа.
«Переданные более года назад из Польши танки PT-91 Twardy сегодня на полях битвы защищают Украину, сражаются в районе Курска», – продолжил серию заявлений по России и Украине Дуда.

Также глава Польши пообещал и дальше поддерживать Зеленского в его стремлении вступить в НАТО и ЕС, гарантировав Украине военную и политическую помощь.

Дуда прибыл необъявленным визитом в Киев по случаю празднования Дня независимости Украины. В ходе мероприятия польский лидер также успел сделать заявление на случай «добровольного отступления российских военных».

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Польша предложила лидерам стран НАТО сбивать ракеты над Украиной
Польша предложила НАТО сбивать ракеты над Украиной
24 августа 2024, 19:33

Фото: iStock/Berezko

Президент Польши Анджей Дуда в Киеве заявил, что лидеры стран НАТО должны сбивать ракеты над территорией Украины. Предложение польский лидер озвучил 24 августа на пресс-конференции с Зеленским и премьером Литвы Ингридой Шимоните.
«Польша на встрече в Париже поставила вопрос, чтобы НАТО защищала каким-то образом территории своих стран, сбивая ракеты, которые летят в сторону НАТО над Украиной», – заявил Дуда во время трансляции конференции на YouTube.

Для этого предлагают использовать военную мощь стран альянса. Польша считает законными удары авиации и ПВО, которые, по мнению Дуды, должны наноситься с территории стран-членов НАТО.

Президент Польши Дуда прибыл в Киев с необъявленным визитом. Глава польского государства принимает участие в празднике по случаю 33-й годовщины независимости Украины.

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«Альтернативы нет»: Лукашенко поздравил украинцев с «Днем независимости»
Лидер Белоруссии Лукашенко пожелал украинцам мира в «День независимости»
24 августа 2024, 18:22

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей Украины с «Днем независимости». Официальное поздравление лидера страны опубликовало правительство Республики Беларусь 24 августа.
«Александр Лукашенко пожелал жителям Украины мирного неба и гражданского согласия, благополучия их щедрой стране, сплоченности семьям», – сообщает правительство Белоруссии.

Также Лукашенко пообещал украинцам «делать все возможное для как можно скорейшего обеспечения безопасности», поскольку «другой альтернативы нет».

«На белорусской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины. На протяжении долгого времени наши нации находили силы в единстве, делили радость и горе, кров и хлеб, вместе преодолевали невзгоды и гордились своими успехами», – говорится в поздравлении президента РБ.

Ранее, по случаю «Дня независимости» Украины, Зеленский записал видеообращение к народу на территории приграничного района, откуда началась атака на Курскую область.

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«Безбожники»: Кадыров требует уничтожить киевские власти за гонения на церковь
Кадыров призвал уничтожать киевские власти за запрет православной церкви
24 августа 2024, 17:55

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал резко отреагировать на закон об отмене Украинской православной церкви, который накануне подписал Зеленский. Кадыров назвал решение украинских властей маразмом, за который их «надо уничтожать».
«Даже шайтан не мог придумать такого, не только человек. И за это их надо уничтожать», – сказал лидер Чеченской Республики в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Кадыров также заявил, что украинские «безбожники» запрещают церковь, выполняя указания Запада.

«У них нет веры и ничего связанного с человеком. Они ни о чем не думают, поэтому вести с ними переговоры не надо. Нам не нужен сосед – враг», – прокомментировал Рамзан Кадыров.

Ранее Рада сообщила, что Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет запретить сотрудничающие с Россией религиозные организации. Причем гонения на духовенство на Украине начались еще до того, как местный парламент одобрил законопроект.

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Зеленский расцветил угрозами в адрес РФ выступление к Дню независимости Украины
24 августа 2024, 16:27

Фото: сайт Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам по случаю 33-летия независимости Украины. В своём выступлении глава киевского режима не скупился на оскорбления в адрес Путина и угрозы в сторону России.
Свою речь Зеленский записал в районе реки Псёл в Сумской области, откуда началась вылазка ВСУ на территорию Курской области, а затем опубликовал в своём телеграм-канале. Он назвал президента РФ Владимира Путина «больным дедом с Красной площади» и похвалялся, что для Киева не существует никаких «красных линий».

Курскую область Зеленский назвал «болотом» и пообещал, что россияне ещё «получат горя». Во время своей речи он несколько раз заявлял, что Украина является «примером демократии, которой вдохновляется весь мир».

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Зеленский повысил в звании главкома ВСУ Сырского
Зеленский присвоил Сырскому высшее звание генерала сухопутных войск
24 августа 2024, 15:19

Глава украинского режима Владимир Зеленский присвоил высшее воинское звание генерала главкому ВСУ Александру Сырскому. До того Сырский был в звании генерал-полковника.
Также своим указом Зеленский повысил в звании начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича и командующего Объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова. Баргилевич из генерал-майора стал генерал-лейтенантом, а бывший бригадный генерал Гнатов теперь в звании генерал-майора.

Ранее Зеленский обратился к жителям Украины с места начала нападения ВСУ на Курскую область. Он записал видеообращение на территории Сумской области по случаю Деня независимости республики. После украинский лидер заявил о применении ВСУ нового оружия.

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#украина
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