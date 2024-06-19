Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Курс рубля активно продолжает рост к юаню

Курс рубля активно продолжает рост к юаню

Глава отдела ПСБ Евгений Локтюхов: падение юаня к рублю высоковероятно
19 июня 2024, 15:16
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже, рубль же наоборот дорожает на фоне подготовки компаний-экспортеров к июньским налоговым выплатам, передает INTERFAX.RU.
По итогам первых минут торгов курс юаня составил 11,285 рублей, что на 16,5 коп. ниже по отношению к уровню предыдущего закрытия. Чуть позднее курс юаня упал ниже 11 рублей впервые с 12 мая 2023 года и на 19 июня 2024 года составил 10,95 рублей.

«Спрос на юань по-прежнему весьма слабый сразу по нескольким причинам - от проблем как с проведением платежей в юанях импортерами и неготовности ряда иностранных компаний переходить на оплату в китайской валюте, так и невозможности проведения ряда конверсионных операций на биржевых торгах», — пишет начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов в своем обзоре.


Эксперт подытожил, что складывающаяся обстановка приводит к укреплению курса рубля, что также требует дополнительного регулирования со стороны властей.

Читайте также

Аналитик Трифонов спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

Экономист Масленников объяснил невыгоду вложений в юань

Резкое укрепление рубля объяснили
#эксперт
#курс
#спрос
#рубль
#рынок
Шоколад в России подорожал на 15% с начала года
19 июня 2024, 14:25

Фото: iStock/NATALIA MARNA

В России с начала текущего года на 15% увеличилась стоимость шоколада. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического ресурса «Чек индекс».
«Средний чек шоколадной плитки, по данным первых пяти месяцев этого года, составляет 304 руб. – это на 15% выше, чем в прошлом году. Весовые шоколадные конфеты подорожали на 13% со средним чеком 346 руб., а конфеты в коробках – на 11%, здесь средний чек составил 603 рублей», – сказал собеседник в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

При этом поясняется, что шоколад и конфеты дорожают из-за увеличения затрат производителей какао-бобового сырья во всем мире. Однако в России спрос на шоколадную продукцию не падает, а только растёт.

Таким образом, спрос на шоколадки вырос на % по сравнению с прошлым годом, весовые шоколадные конфеты стали покупать на 6% чаще, а коробки с конфетами – на 5%.

Читайте также:

Экономист Чеглов спрогнозировал рост цен на шоколад

Экономист Строганов предрёк рост цен на шоколад к апрелю

Роскачество: Шоколад «Аленка» официально признан халяльным
#москва
#шоколад
#рост
#спрос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Резкое укрепление рубля объяснили
Профессор ВШЭ Коган объяснил укрепление рубля к юаню проблемами с импортом
19 июня 2024, 13:27

Фото: istock/LarisaL

Недавнее значительное укрепление рубля по отношению к юаню, начавшееся после введения американских санкций против Московской биржи и прекращения торгов долларами, объясняется несколькими факторами.
Об этом сообщил инвестиционный банкир и профессор ВШЭ Евгений Коган в своем Telegram-канале.

Первой причиной Коган назвал опасения участников рынка, что торги юанем на Мосбирже также могут прекратиться. Хотя официальных подтверждений этому нет, некоторые участники рынка начали готовиться к возможным последствиям.

Второй причиной стало ожидаемое усложнение оплаты импорта. Новые ограничения затронули не только российские институты, но и десятки китайских компаний, включая финансовые, которые имели связи с Россией. Это заставило китайских партнеров перестраховываться и разрывать отношения с российскими импортерами.

Читайте также:

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля

Инвестиции россиян на бирже превысили 9 трлн рублей

ФАС предложила ужесточить правила торговли топливом на бирже
#евро
#торги
#курс
#правила
#ограничения
#отношения
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Финляндия стала первой страной в Евросоюзе, добывающей уран
19 июня 2024, 09:33

Фото: istockphoto/HT Ganzo

Компания Terrafame приступила к добыче природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо. Таким образом, Финляндия стала первой страной в Евросоюзе, на территории которой добывается уран.
Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) выдало компании соответствующее разрешение, сообщает пресс-служба Terrafame в телеграм-канале. Согласно прогнозам, после завершения пусконаладочных работ предприятие выйдет на полную мощность к 2026 году. Тогда объём производства урана составит до 200 тонн в год.

Уран, извлеченный компанией Terrafame, будет транспортироваться за границу для дальнейшей переработки. После этого его используют для производства атомной энергии. Планируемая годовая добыча урана соответствует примерно девяти месяцам потребления на новой атомной электростанции «Олкилуото-3».

Читайте также:

Лавров: США на фоне санкций продолжают покупать у России уран

Нигер временно прекратил поставлять во Францию уран и золото

Франция может лишиться возможности добывать уран в Нигерии
#предприятие
#компании
#служба
#финляндия
#уран
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Население ожидает ускорения роста цен
«Ъ»: В июне 2024 года инфляционные ожидания россиян достигли 11,9%
19 июня 2024, 05:57

Фото: istock / Larisa Rudenko

Центробанк сообщил о росте инфляционных ожиданий граждан в июне после ускорения темпов роста потребительских цен в мае. Аналитики напомнили, что инфляция остается выше ожиданий ЦБ и не вернется к целевым 4% до 2025 года. В 2024 году нынешняя динамика цен не позволяет ожидать инфляцию ниже 5,5%. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В кратком отчете регулятора указано, что в июне инфляционные ожидания населения поднялись на 0,2п. п. (процентный пункт) по сравнению с майским значением и достиг 11,9%. Этот показатель стал рекордным с февраля 2024 года. В свою очередь наблюдаемая респондентами годовая инфляция повысилась на 0,4 п. п., до 14,4%.

Инфляционные ожидания являются одним из значимых факторов, которые Банк России учитывает во время принятии решения по ключевой ставке.

Согласно сведеньям Росстата, годовая инфляция в мае составила 8,3%, что стало выше ожиданий, и 10 июня осталась на прежнем же уровне. Экономист Дмитрий Полевой отметил, что высокая майская инфляция (0,74% месяц к месяцу) практически полностью (на 0,53%) является результатом четырех компонент: повышение цен на транспортные средства, бензин, на транспортные услуги и туризм. В остальных категориях цены повышались быстрее, чем в апреле (на 0,59% против 0,52%), — для средней инфляции и даже немного медленнее (на 0,32% против 0,42%) — для медианной.

Как считают аналитики Райффайзенбанка, эффективность дополнительного повышения ключевой ставки в настоящее время ограничена, несмотря на то, что рынок закладывает возможный рост до 17–18% в ближайшие 2-3месяца.

«При сохранении инфляционного импульса порядка 6–7% (сезонно скорректированная инфляция в годовом выражении) допускаю ставку ЦБ в 18%, при снижении же в зону около 5% ее можно не менять», — заявил Дмитрий Полевой.
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ с 1 января 2025 года планирует обязать НПФ выявлять конфликты интересов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Стало известно, на сколько подорожали квартиры в московских новостройках

В России ожидается снижение цен на социально значимые продукты

Названы уникальные товары, которые КНДР может поставить в Россию
#туризм
#бензин
#банк
#цены
#услуги
#инфляция
#центробанк
#банк россии
#цб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Клинское стекольное предприятие запустит производственную линию за 37 млн рублей
18 июня 2024, 22:52

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На стекольном производстве «Гласс Сервис» в Клину открывают новую линию. Инвестиции составят около 37 млн рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания готовит запуск новой производственной линии по выпуску стеклопакетов. Объём инвестиций в проект составляет 37 млн рублей. Запуск новой линии позволит выпускать до 150 тыс. кв. м стеклопакетов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, на предприятии создадут около 70 дополнительных рабочих мест. Продукция будет производиться с использованием отечественного алюминия в рамках политики импортозамещения.

«Гласс Сервис» занимается полным циклом промышленной переработки листового стекла и изготовления окон, дверей и фасадов из алюминия. Сейчас мощность компании составляет 550 тыс. кв. м. термозакалённого, а также 40 тыс. кв. м. монолитного пожаростойкого стекла.

Особая гордость предприятия – огнестойкое стекло «Гелик». Оно способно в 60 минут держать пожар внутри здания, почти не нагреваясь и не пропуская наружу огонь и дым. Это стекло очень востребовано.

Потребителями изделий компании являются предприятия строительной отрасли, которые возводят жильё и коммерческие здания.

Читайте также:

Фермерам Дмитровского округа передали 44 га земли

В Подмосковье упростили поиск места под нестационарную торговлю

Поддержанный экспорт из Подмосковья в Узбекистан превысил 10 млн долларов
#екатерина зиновьева
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#клин
#производство
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, на сколько подорожали квартиры в московских новостройках
Квартиры в московских новостройках за пять лет подорожали на 71%
18 июня 2024, 19:54

Фото: iStock/Mikhail Shapovalov

Средняя стоимость квадратного метра квартиры в новостройке в Москве в апреле-июне текущего года составила порядка 465,6 тыс. рублей, увеличившись на 71% за пять лет. Об этом рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
«В 2019-2024-м произошло множество знаковых событий, меняющих рыночную конъюнктуру: переход отрасли на проектное финансирование, пандемия, внедрение ипотеки с господдержкой, колебания ключевой ставки. Продажи первичных квартир временно просели после объявления мобилизации в 2022 году, но рынок быстро восстановился», — объяснил Сырцов в интервью «Газете.Ru».

Таким образом, по словам эксперта, в массовом сегменте новостроек столицы за последнюю пятилетку квадратный метр подорожал на 95,7%, в бизнес-классе подорожание составило 88,8%, при этом в премиум-классе – квадратный метр подорожал всего на 35,4%, а в элитном сегменте – на 84,8%. Самый большой рост цен на квартиры в новостройках зафиксирован в Новой Москве — подорожание составило 106,6%.

Читайте также:

Выросла цена квартир в российских новостройках

Продажи квартир в новостройках Подмосковья выросли на 20%

В Москве пропадают квартиры стоимостью до 10 млн рублей
#эксперт
#бизнес
#квартиры
#рынок
#финансирование
#цена
#рост
#переход
#пандемия
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России ожидается снижение цен на социально значимые продукты
Сенатор Епифанова: цены на социально значимые продукты снизятся в июле-декабре
18 июня 2024, 19:39

Фото: iStock/Inna Dodor

С начала текущего года в России средняя наценка на социально значимые продукты снизилась примерно на 6,11%. Об этом рассказала сенатор РФ Ольга Епифанова, отметив, что цены на данную категорию товаров продолжат снижаться до конца года.
«Сейчас Госдума рассматривает законопроект о введении пороговых наценок на социально значимые продовольственные товары в размере 10%. К категории социально значимых товаров относятся различные виды продукции первой необходимости и повседневного спроса (хлеб, мука, крупы, макароны, а также некоторые категории молочных продуктов)», — рассказала Епифанова в интервью «Газете.Ru».

Она уточнила, что власти сделают всё, чтобы удерживать цены на социально значимые продукты на доступном для общего потребителя уровне.

По её словам, цены на сыр в 2023 году снизились на 6%, а на сырные продукты – на 18%. При этом цены на муку летом и дальше будут снижаться, однако прогноз на осень сделать сенатор затруднилась ввиду майских заморозков. Кроме того, Епифанова предположила, что подешевеет и гречка.

Также она считает, что можно ожидать снижения цен на овощи из-за падения стоимости оптовых поставок. При этом Епифанова указала на устойчивое снижение стоимости яиц, уточнив, что сейчас средняя оптовая цена за десяток куриных яиц составляет порядка 90 рублей за десяток, тогда как в прошлом году эта цифра была 97,5 рублей за десяток.

Читайте также:

Эксперты назвали минимальные цены на европейские вина в России

Цены на кухни в России выросли на 10% за год

Экономист Черниговский: цены на российское вино поднимутся уже в июне
#сыр
#госдума
#продукты
#хлеб
#осень
#товары
#овощи
#вино
#прогноз
#цена
#цены
#гречка
#снижение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы уникальные товары, которые КНДР может поставить в Россию
Экономист Беляев: КНДР может поставлять в Россию медицинскую продукцию
18 июня 2024, 17:19

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

КНДР может поставлять в Россию медицинскую продукцию. Об этом рассказал экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев.
По словам специалиста, медицинские препараты КНДР качественные и эффективные.

«Там (в КНДР — ред.) развита специальная медицина. Для них она является традиционной, а для России — наоборот. Их медицинские препараты имеют довольно высокую эффективность. РФ еще не до конца освоила эту сферу, поэтому заинтересована в этой уникальной продукции», — пояснил Беляев в интервью NEWS.ru.

По словам аналитика, КНДР является центром дальнейшего развития всей экономики. В этом отношении, уверен эксперт, укрепление отношений России с Северной Кореей является очень логичным и эффективным решением.

Беляев также отметил, что КНДР — сильно развитая страна, в которой есть качественное производство в передовых отраслях.

Читайте также:

Россия и КНДР подпишут соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

«Нодон синмун»: Россия и КНДР вместе могут отразить любую агрессию

Путин: Россия высоко ценит поддержку КНДР в проведении СВО на Украине
#медицина
#россия
#эксперт
#соглашение
#производство
#препараты
#интервью
#сво
#кндр
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фермерам Дмитровского округа передали 44 гектара земли
18 июня 2024, 15:32

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Фермерское хозяйство «Свободный труд», расположенное в Дмитровском городском округе, получило земельный участок сельхозназначения площадью 44 гектара, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Земля предоставлена крестьянско-фермерскому хозяйству в аренду сроком на пять лет. Часть этого участка будет использоваться под выпас скота, часть — под посев кормовых культур», — рассказала глава регионального министерства Наталья Адигамова.
Фермерское хозяйство «Свободный труд» существует уже около 35 лет. Оно отмечено различными областными и федеральными наградами. Хозяйство специализируется на производстве молочной продукции и ведёт активную социально значимую деятельность — в частности, помогает нуждающимся продуктами.

Читайте также:

В Подмосковье упростили поиск места под нестационарную торговлю

Клинский производитель тентовых ангаров планирует увеличить выпуск продукции на 16%

Лыткаринский производитель соусов создал арт-объект рекордных размеров
#минимущества
#наталья адигамова
#земельные участки
#ферма
#дмитровский городской округ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф