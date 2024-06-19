Курс рубля активно продолжает рост к юаню

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Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже, рубль же наоборот дорожает на фоне подготовки компаний-экспортеров к июньским налоговым выплатам, передает INTERFAX.RU.
По итогам первых минут торгов курс юаня составил 11,285 рублей, что на 16,5 коп. ниже по отношению к уровню предыдущего закрытия. Чуть позднее курс юаня упал ниже 11 рублей впервые с 12 мая 2023 года и на 19 июня 2024 года составил 10,95 рублей.
Эксперт подытожил, что складывающаяся обстановка приводит к укреплению курса рубля, что также требует дополнительного регулирования со стороны властей.
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«Спрос на юань по-прежнему весьма слабый сразу по нескольким причинам - от проблем как с проведением платежей в юанях импортерами и неготовности ряда иностранных компаний переходить на оплату в китайской валюте, так и невозможности проведения ряда конверсионных операций на биржевых торгах», — пишет начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов в своем обзоре.
Эксперт подытожил, что складывающаяся обстановка приводит к укреплению курса рубля, что также требует дополнительного регулирования со стороны властей.
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