Курс украинской валюты достиг исторического минимума в 43,81 гривны за доллар
Курс украинской валюты обновил исторический минимум и достиг 43,81 гривны за доллар. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что, по мнению источников на банковском рынке, Национальный банк Украины продолжает проводить политику ослабления гривны. Как рассказал директор казначейства одного из крупных украинских банков, власти могут способствовать девальвации на фоне проблем с финансированием. По его словам, это связано с желанием выгоднее конвертировать средства, полученные от Международного валютного фонда.
Эксперт отметил, что дальнейшее падение курса может ударить по экономике, прежде всего через рост цен на топливо. Импортные бензин и дизель оплачиваются в долларах и евро, поэтому ослабление гривны делает их дороже.
Гривна постепенно обновляет антирекорды последние годы. В ноябре 2024 года курс доллара впервые достиг 41,5 гривны, в январе 2025 года — 43,41 гривны. В начале марта показатель поднялся до 43,45, затем до 43,72, а теперь обновил максимум на уровне 43,81 гривны за доллар.
Читайте также: