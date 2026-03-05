СМИ пишут о возможном возобновлении поставок нефти РФ в Индию

05 марта 2026, 17:14

Bloomberg: пара российских нефтяных танкеров направляется в Индию

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Два российских нефтяных танкера, которые ранее держали курс на Восточную Азию, изменили маршрут и направились в Индию. Об этом сообщает Bloomberg.