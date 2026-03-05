СМИ пишут о возможном возобновлении поставок нефти РФ в Индию
Два российских нефтяных танкера, которые ранее держали курс на Восточную Азию, изменили маршрут и направились в Индию. Об этом сообщает Bloomberg.
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке это может свидетельствовать о возможном возобновлении поставок, говорится в материале. По данным Kpler и Vortexa, суда везут около 1,4 млн баррелей нефти Urals и должны разгрузиться в индийских портах. Речь идет о танкерах Odune и Matari. Один из них (класс Suezmax) в среду прибыл в Парадип на восточном побережье Индии, второй, как ожидается, в четверг зайдет в Вадинар на западе страны.
Эксперты отмечают, что война на Ближнем Востоке и фактическое перекрытие Ормузского пролива усилили риски дефицита нефти, из‑за чего НПЗ Южной Азии вновь готовы принимать российское сырье. В ближайшие дни в индийские порты может прийти и танкер Indri, находящийся в Аравийском море с грузом примерно 730 тысяч баррелей Urals.
Все три судна в прошлом году попали под санкции Великобритании и ЕС. При этом, как уточняется, они управляются компаниями, зарегистрированными в Азербайджане.
