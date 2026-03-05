В Госдуме объяснили, почему Зеленский напуган конфликтом в Иране
Владимир Зеленский опасается, что конфликт в Иране оставит Киев без финансовой и военной поддержки Запада. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, действия США переключили внимание мирового сообщества на события на Ближнем Востоке. В связи с этим глава киевского режима боится, что кризис в его стране может отойти на второй план.
Депутат отметил, что для Зеленского это будет крайне тяжело, так как его постоянные контакты с европейскими лидерами обеспечивали новые поступления оружия и денег. Он также напомнил, что глава киевского режима постоянно поддерживал напряженность в Европе, утверждая, что украинский конфликт может перекинуться на весь мир.
Политик подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке угрожает экономике Европы и всего мира в целом. В таких условиях, по его словам, поставки американского оружия на Украину через европейские страны станут невозможными.
Получение обещанных денежных средств также оказалось под большим вопросом из-за возможного возникновения в Европе экономических сложностей. Чепа заключил, что именно поэтому Зеленский пытается «заигрывать перед США» и напоминать о себе мировой общественности.
