В Госдуме объяснили, почему Зеленский напуган конфликтом в Иране

05 марта 2026, 16:46

Депутат Чепа: Зеленский боится потерять оружие и деньги из-за конфликта в Иране

Владимир Зеленский опасается, что конфликт в Иране оставит Киев без финансовой и военной поддержки Запада. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru.