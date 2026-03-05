Экс-депутат ЕП Ковач: Венгры высоко оценили решение Путина о выдаче пленных
Венгрия высоко оценила решение президента России Владимира Путина об освобождении военнопленных. Об этом рассказал экс-депутат Европарламента от Венгрии, общественный деятель Бела Ковач.
Ранее в Москву прибыл министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он обсудил с Путиным проблему поставки российских энергоносителей на территорию европейского континента. Кроме того, российский лидер распорядился освободить двух граждан Венгрии, принудительно мобилизованных в ВСУ.
«Венгерское общество и пресса очень высоко оценивает решение Владимира Путина в этом вопросе. Причем акцент делается на том, что президент России передал этих людей безвозмездно. Он взамен ничего не просил, в отличие от представителей Украины и ЕС, которые всегда что-то требуют взамен», — отметил Ковач в разговоре с Общественной Службой Новостей.
При этом он отметил, что визит Сийярто в Москву связан с нефтепроводом «Дружба». Напомним, что Путин распорядился разработать отдельный план по вопросу полного перекрытия экспорта энергоносителей в Европу. Однако Венгрию и Словакию такое решение не коснется.
В этой связи Ковач спрогнозировал серьезные энергетические проблемы в странах ЕС, которые станут невыносимыми для населения и бизнеса.