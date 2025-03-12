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Квартиры в новостройках Татарстана подешевели до 168 тысяч рублей за квадратный метр

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

Медианная стоимость квадратного метра в новостройках Татарстана снизилась на 7% за февраль — до 168 тысяч рублей. Об этом заявил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров в беседе с «Татар-информом».
При этом, по его информации, также подешевело и вторичное жилье, хоть и менее заметно, — 132 тысячи рублей за «квадрат».
«По наблюдениям эксперта, застройщики в Татарстане продолжают активно реализовывать недвижимость. Несмотря на то, что основным драйвером продаж на данный момент являются льготные программы, сделки по обычной ипотеке (под 30% годовых) тем не менее есть», — отмечает издание.
Белокуров подчеркнул, что людей в последнее время все больше привлекает готовое жилье, куда можно заехать сразу же после его покупки, а спрос на вторичном рынке недвижимости вырос на 10% в сравнении с прошлым годом.

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Финансист спрогнозировала цены на нефть в 2025 году
Финансист Рокотянская: цена барреля Brent может упасть до 60 долларов в 2025
12 марта 2025, 19:07

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Цена на нефть марки Brent может упасть до 60-65 долларов за баррель в 2025 году. Об этом заявила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. По ее словам, главная причина для такого сценария — переизбыток предложения в связи с ростом добычи черного золота странами ОПЕК+.
«Причина — рост добычи со стороны стран, не входящих в ОПЕК , а также пессимистичные прогнозы по росту спроса на нефть в 2025-2026 годы. Тарифная политика Трампа сейчас лишь усиливает опасения по поводу будущего роста мировой экономики и, как следствие, спроса на энергоресурсы», — пояснила финансист в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь доцент ГУУ, экономист Максим Чирков раскрыл, какие последствия будут после остановки поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». В разговоре с «Известиями» он указал, что это приведет к сокращению объемов нефти на европейском рынке, росту цен на топливо и сложностям в работе нефтеперерабатывающих заводов. Эксперт подчеркнул, что газ, нефть и прочие энергоносители — это основа экономики, так как без них она попросту не может развиваться.
«Сейчас в Европе сверхнизкие запасы газа, что уже привело к резкому росту цен. В перспективе аналогичная ситуация может сложиться и с нефтью. Непредсказуемость поставок энергоресурсов негативно скажется на экономике европейских стран, включая Чехию», — поделился экономист.
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В России подорожали китайские автомобили с пробегом
12 марта 2025, 19:05

Фото: iStock/Fahroni

В России за февраль средняя стоимость российских, европейских, японских или корейских автомобилей старше 15 лет практически не изменилась, но в то же время подорожали китайские автомобили с пробегом — на 2,6% до 3,74 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные экспертов «Авто.ру Оценка».
«Впервые доля китайских производителей на вторичном рынке перешагнула границу в 5%. Доля отечественных марок превысила 18%, увеличившись год к году на 3%. Это произошло за счет сокращения доли корейских, японских и европейских марок с 75 до 69%», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.
В свою очередь глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий назвал пять минусов автомобилей, работающих на газе. В беседе с «Газетой.Ru» он указал, что такие машины не могут развивать ту же мощность, что бензиновые авто, в них раньше изнашиваются выпускные клапаны, а зимой сложнее завести двигатель.
«Важно учитывать, что установка ГБО может привести к аннулированию гарантии на автомобиль, если монтаж выполнен неофициально. Потребуются дополнительные затраты на сертификацию оборудования и автомобиля с ним, иначе эксплуатация такой машины будет запрещена. Еще одним минусом является ограниченное количество газовых заправочных станций в некоторых регионах», — пишет издание.
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Бывший глава ЦБ назвал истинную цель экономической политики РФ
Экс-глава ЦБ Дубинин: предсказуемый курс рубля важнее доллара по 60 рублей
12 марта 2025, 19:00

Фото: iStock/ipopba

Предсказуемый курс рубля является главной задачей на сегодняшний день, а не стремление к доллару по 60 рублей. Об этом заявил экс-глава ЦБ РФ Сергей Дубинин. По его словам, всех устроит, если курс рубля закрепится на тех значениях, на которых он находится сейчас.
«Предсказуемость гораздо важнее, чем уровень [к валютам]. Прогнозы за период одного года достаточно последовательны. То есть россиянам стоит читать годовые прогнозы, чтобы увидеть тенденцию, что будет происходить с курсом рубля, будет ли российская валюта ослабляться или расти», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман поделился прогнозом на неделю по курсу доллара. В разговоре с RT аналитик отметил, что он будет держаться на уровне 84-90 рублей.
«Прогнозируемый уровень по доллару на неделю — 84—90 рублей. Общий геополитический фон позитивен, и у инвесторов есть ожидания по дальнейшим позитивным тенденциям», — считает он.
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Миронов: для поднятия уровня жизни нужна кредитная амнистия и лучший контроль цен
12 марта 2025, 06:30

Фото: iStock/sommart

Улучшение уровня жизни в России требует контроля цен на продукты и введения кредитной амнистии, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с ТАСС.
«Заемщики задолжали 1,5 триллиона рублей — и это только то, что прошло через суд», — отметил политик.
По его мнению, без стабилизации продовольственных цен и списания долгов люди продолжат отдавать большую часть доходов на еду и банки.

Миронов отметил, что инфляция особенно бьет по малоимущим, усиливая неравенство. Половина россиян тратит на кредиты от 10 до 30% доходов, а четверть — от 30 до 50%.

«Рост цен на продукты бьет куда больнее по малообеспеченным гражданам, в том числе пенсионерам. Потому и разрыв между верхами и низами все больше», — добавил он.
Ранее сообщалось, что юрист предупредил, кого могут наказать за заготовку дров в лесу. Сбор валежника в лесу разрешен, но важно разбираться, что именно считается валежником, и следовать правилам.

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Экономист объяснил, зачем создаются новые ОЭЗ
Экономист Колташов: новые ОЭЗ нужны для возвращения капиталов РФ из-за границы
11 марта 2025, 12:36

Фото: iStock/1715d1db_3

Создание трех новых ОЭЗ в Вологодской, Московской и Новосибирской областях, утвержденное правительство России, нужно для возвращения российских капиталов из-за границы. Об этом заявил директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. Также, по его словам, важно успеть воспользоваться моментом, когда освобождаются ниши в мировой экономике вследствие экономической смерти Европы.
«В первую очередь привлечь собственные капиталы, порожденные российской экономикой, но выведенные из страны и циркулирующие за ее пределами — в мире их не на один триллион долларов — и вовлечь их обратно в российскую экономику. Это, пожалуй, главный интерес. И также интерес — показать российским крупным предпринимателям, крупным финансовым дельцам, что они могут развивать производство с опорой на российский рынок и на российские условия», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь директор по коммуникациям BitRiver, экономист Андрей Лобода указал на другие причины для создания новых особых экономических зон. В разговоре с RT аналитик пояснил, что это решение позволит привлечь больше инвестиций, развить промышленность в регионах, стимулировать экономику и социальную сферу. По его словам, успех этих проектов будет зависеть от нескольких факторов.
«Важно обеспечить прозрачность расходования бюджетных средств и контролировать выполнение обязательств резидентами. Кроме того, запланированные производства — от лекарств до лесопильных линий — должны быть не только инновационными, но и востребованными на рынке, чтобы оправдать вложенные ресурсы», — отметил экономист.
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