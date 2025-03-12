Квартиры в новостройках Татарстана подешевели до 168 тысяч рублей за квадратный метр

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Медианная стоимость квадратного метра в новостройках Татарстана снизилась на 7% за февраль — до 168 тысяч рублей. Об этом заявил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров в беседе с «Татар-информом».
При этом, по его информации, также подешевело и вторичное жилье, хоть и менее заметно, — 132 тысячи рублей за «квадрат».
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«По наблюдениям эксперта, застройщики в Татарстане продолжают активно реализовывать недвижимость. Несмотря на то, что основным драйвером продаж на данный момент являются льготные программы, сделки по обычной ипотеке (под 30% годовых) тем не менее есть», — отмечает издание.Белокуров подчеркнул, что людей в последнее время все больше привлекает готовое жилье, куда можно заехать сразу же после его покупки, а спрос на вторичном рынке недвижимости вырос на 10% в сравнении с прошлым годом.
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