Квартиры в новостройках Татарстана подешевели до 168 тысяч рублей за квадратный метр

Предсказуемый курс рубля является главной задачей на сегодняшний день, а не стремление к доллару по 60 рублей. Об этом заявил экс-глава ЦБ РФ Сергей Дубинин. По его словам, всех устроит, если курс рубля закрепится на тех значениях, на которых он находится сейчас.