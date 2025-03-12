В Госдуме предлагают ввести жилищные вклады

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В Госдуме готовится ко второму чтению законопроект о жилищных вкладах — новом виде депозитов, которые должны помочь россиянам копить деньги на покупку квартиры. Об особенностях таких вкладов рассказал депутат Анатолий Аксаков в беседе с «Татар-информом».
По его словам, люди смогут копить деньги на жилищных депозитах с правом на оформление ипотеки в будущем, а также использования денег для первого взноса или полной покупки квартиры.
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«Предполагается, что банки будут предлагать для держателей таких депозитов специальные условия – повышенную ставку по жилищным вкладам и/или пониженную ставку по ипотеке. Помимо этого, преимуществом жилищных вкладов станет повышенная страховая защита – до 10 млн рублей вместо стандартных 1,4 млн для обычных депозитов. По мнению Аксакова, это сделает данный вид накоплений более привлекательным и надежным для граждан», — отмечает издание.Аксаков подчеркнул, что система жилищных вкладов позволит создать прогнозируемый спрос на ипотеку в будущем и расширить ресурсную базу банков.
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