Лакокрасочный завод построят в Богородском на земле за рубль к 2027 году

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Богородском городском округе появится завод лакокрасочных изделий для полиграфии и мебельной промышленность. Его построит производитель лакокрасочных материалов для этих отраслей «ХАЙ-ТЕК КОАТИНГС». Компания получила участок по региональной программе «Земля за 1 рубль», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Объём инвестиций в строительство оценивается в 250 млн рублей. На предприятии создадут 25 рабочих мест. Запуск проекта намечен на 2027 год. На заводе планируют выпускать краски на основе органических растворителей для флексопечати, водно-дисперсионные краски для декоративной бумаги и акриловые смолы», – рассказала Зиновьева.Она добавила, что основные покупатели этой продукции – производители гибкой упаковки, мебели и декоративной цветной бумаги.
«Производство появится на участке площадью 2,3 га, который компании предоставили по льготной цене. Такие лакокрасочные материалы в основном производятся за границей. Благодаря господдержке задача по обеспечению российских предприятий качественной краской будет выполнена», – подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Импортозамещающие предприятия Московской области могут воспользоваться поддержкой региона. По программе «Земля за 1 рубль» бизнес может арендовать земельные участки по ставке 1 рубль в год. Эти условия действуют три года. В случае успешного запуска предприятия инвестор может выкупить участок под заводом всего за 15% от кадастровой стоимости.
Подобрать участок для размещения бизнеса можно на Инвестиционной карте Московской области. Там же можно подать заявку на участие в программе.
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