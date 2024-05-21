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Лакокрасочный завод построят в Богородском на земле за рубль к 2027 году

21 мая 2024, 22:53
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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В Богородском городском округе появится завод лакокрасочных изделий для полиграфии и мебельной промышленность. Его построит производитель лакокрасочных материалов для этих отраслей «ХАЙ-ТЕК КОАТИНГС». Компания получила участок по региональной программе «Земля за 1 рубль», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Объём инвестиций в строительство оценивается в 250 млн рублей. На предприятии создадут 25 рабочих мест. Запуск проекта намечен на 2027 год. На заводе планируют выпускать краски на основе органических растворителей для флексопечати, водно-дисперсионные краски для декоративной бумаги и акриловые смолы», – рассказала Зиновьева.
Она добавила, что основные покупатели этой продукции – производители гибкой упаковки, мебели и декоративной цветной бумаги.


«Производство появится на участке площадью 2,3 га, который компании предоставили по льготной цене. Такие лакокрасочные материалы в основном производятся за границей. Благодаря господдержке задача по обеспечению российских предприятий качественной краской будет выполнена», – подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Импортозамещающие предприятия Московской области могут воспользоваться поддержкой региона. По программе «Земля за 1 рубль» бизнес может арендовать земельные участки по ставке 1 рубль в год. Эти условия действуют три года. В случае успешного запуска предприятия инвестор может выкупить участок под заводом всего за 15% от кадастровой стоимости.

Подобрать участок для размещения бизнеса можно на Инвестиционной карте Московской области. Там же можно подать заявку на участие в программе.

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Цены на кухни в России выросли на 10% за год
21 мая 2024, 19:40

Фото: iStock/brizmaker

Согласно статистике компании «Кухонный Двор» цены на кухне в России с начала этого года выросли на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
«Это связано не только с увеличением стоимости материалов и комплектующих, но и с переходом на их поставку из дружественных стран, что привело к увеличению затрат и времени на логистику», — прокомментировала в беседе с Газета.ру руководитель департамента развития каналов продаж компании Карина Гудова.

Она добавила, что цены на кухни могут подняться в цене ещё на 5-7% во втором полугодии.

Ранее в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» провели исследование и выяснили, что цены на услуги туристических агентств в России за год выросли на 20%.

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#компании
#мебель
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Экономист Абрамов раскрыл секрет прогноза курсов валют
Экономист Абрамов рекомендовал ориентироваться на показатели инфляции
21 мая 2024, 19:27

Фото: iStock/ipopba

Завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил, что для того, чтобы понимать развитие курса валют, надо следить за стабильностью инфляции и поступлением валюты в экономику.
«Если по счёту текущих операций в страну стало поступать больше валюты, чем, скажем, в аналогичное полугодие прошлого года, то рубль, скорее всего, будет оставаться стабильным», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Абрамов.

Он добавил, что сейчас в нашей стране наблюдается долгосрочный тренд на стабильный валютный курс без резких колебаний.

Ранее аналитики высказали мнение о том, что ужесточение санкций или другие геополитические риски могут спровоцировать ослабление рубля, однако вместе с тем положительное влияние на российскую валюту окажут рост цен на нефть, продление обязательств экспортеров по продаже валюты и ужесточение политики Центробанка.

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Оборот розничной торговли достиг 21 миллиарда рублей в Раменском округе
В Минфине Подмосковья сообщили о росте оборота розницы до 21 миллиарда рублей
21 мая 2024, 17:42

istockphoto.com/ipopba

Оборот розничной торговли достиг 21 миллиарда рублей в Раменском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Московской области.
Уточняется, что 78» отгруженной продукции приходится на предприятия обрабатывающей промышленности округа.

«В этом секторе наибольший объем отгрузки в отчетном периоде пришелся на пищевое производство: организации отрасли выпустили и отгрузили продукции на сумму более 24 миллиардов рублей, показав прирост к аналогичному периоду прошлого года 28,1%. Также высокие показатели зафиксированы в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — здесь объем отгрузки вырос в 2 раза и достиг 5 миллиардов рублей», — сообщили в ведомстве.

Оборот розницы в 21 миллиард — это на 33,6% больше соответствующего уровня прошлого года. Интернет — продажи в общем объеме розницы составили 8,3%.

Итоги января — февраля текущего года показали рост среднемесячной начисленной зарплаты на 20,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Она составила 87 тысяч рублей.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#торговля
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Подмосковные предприятия стали участниками нацпроекта «Производительность труда»
21 мая 2024, 17:30

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

270 подмосковных предприятий — в числе участников национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Нацпроект «Производительность труда» помогает предприятиям повышать эффективность благодаря оптимизации процессов и внедрению технологий бережливого производства.

«На сегодняшний день в нацпроект вовлечено 270 компаний региона: это и те, кто уже успешно завершил обучение в рамках нацпроекта, продолжая внедрять полученный опыт на других участках своих производств, и те, кто только начал постигать принципы работы в рамках бережливого производства. Только в 2024 году участниками нацпроекта стали 48 компаний, представляющих различные сферы. Более 220 предприятий, то есть порядка 82%, уже реализовали проекты по повышению производительности», — подчеркнула зампред правительства Екатерина Зиновьева.

Чтобы стать участником данного национального проекта необходимо подать заявку через официальный портал проекта.

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#предприниматели
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Майские заморозки не навредили урожаю подмосковной клубники
21 мая 2024, 15:28

Фото: Фотобанк МО

Майские заморозки, которые недавно несколько ночей фиксировались в Подмосковье, не отразятся в текущем сезоне на урожае клубники. В этом заверили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В этом году майские заморозки не отразятся на урожае клубники. В одних хозяйствах ягода растёт теплицах, в других всходы укрывали нетканым материалом, что не позволило непогоде убить завязи», – пояснили в ведомстве РИА Новости.
В региональном Минсельхозпроде также подчеркнули, что сбор клубники в Коломне начнется уже 5 июня, а в Щёлкове – 20 июня. Подмосковная ягода поступит на прилавки торговых сетей, рынков и ярмарок.

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Губернатор Воробьёв оценил работу артели «Кузьминский» на основе ИИ
21 мая 2024, 15:07

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв познакомился с работой сельхозартели «Кузьминский» под Сергиевым Посадом. Там содержат высокопродуктивных коров, выращивают ценные культуры и применяют уникальные ИТ-технологии. Глава региона побеседовал с механизаторами и разработчиками комплекса доения, созданного на основе ИИ.
Одно из передовых аграрных хозяйств региона расположено в деревне Кузьмино. С 2010 года имеет статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Артель развивается по таким направлениям, как животноводство, растениеводство и технологии. Там работают около 100 агрономов, зоотехников, ветеринаров и ИТ-специалистов. Сегодня «Кузьминский» – один из лидеров по урожаю, производству молока и внедрению инноваций.

«В самом северном районе Сергиева Посада сейчас идёт посевная кампания. Прекрасно помним майские праздники – было холодно, и это отразилось на динамике посевной. Хочу сказать спасибо всем, кто занимается этим благородным трудом, за то, что предприятие настойчиво и профессионально инвестирует в Подмосковье. Очень надеюсь, что урожай будет достойным», – отметил Воробьёв.
Колхоз «Кузьминский» создали в 1962 году, а через 30 лет реорганизовали в АОЗТ. С 2015-го его возглавляет Олег Хахунов, сменивший отца, руководившего предприятием с 2000-х.

В хозяйстве – 2,2 тыс. коров, которые находятся на беспривязном содержании. В прошлом году надой составил около 9 тыс. тонн – почти 10 тыс. кг на животное. При этом среднем по хозяйствам Подмосковья этот показатель составляет 8 тыс. кг на корову.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Здесь был старый советский коровник, где содержалось 300 голов стада. Мы расширили его, и теперь в нём гораздо больше животных. Они здесь находятся круглогодично, главное – чтобы не мёрзли, были сухими и сытыми», – рассказал губернатору Хахунов.
Произведённое молоко отправляют, в том числе на Дмитровский молочный завод, где открыт сырный цех.

«В сырах важно высокое содержание белка. Наши коровы как раз дают такое молоко, и сыр получается очень хороший. У нас здесь семейное производство: я строитель, мама – ветеринарный врач, брат – инженер, с которым мы начали делать разработки», – отметил руководитель хозяйства.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для работы фермы используются собственные разработки в современных технологиях. Так, система управления стадом «Арка» создана на основе искусственного интеллекта и превосходит зарубежные аналоги. С её помощью можно в режиме реального времени получать и анализировать данные о состоянии стада, прогнозировать развитие поголовья. «Арка» вышла на рынок. И уже более 50 хозяйств по всей России, а это свыше 70 тыс. голов дойного стада, используют эту программу.

Другая новация – робот добровольного доения Maslov.ai. Корова сама решает, когда ей нужно на дойку, а система выполняет все манипуляции: распознаёт и взвешивает животное, дает комбикорм, доит, анализирует качество молока. Это целиком российская технология, созданная специалистами хозяйства совместно с МФТИ и поддержанная Инновационным центром «Сколково». Она способна заменить импортные аналоги, как Lely и DeLaval.

В числе её разработчиков – Владимир Литвиненко из Мытищ и москвич Кирилл Горулёв.
«Робот позволяет создать ферму без людей. Мы приучаем коров к тому, чтобы они сами понимали, когда им нужно покормиться, когда подоиться. Это уменьшает затраты времени на переход животных с места, где они принимают пищу, до места, где дают молоко. Мы создаем комфортную среду для коров, у них не возникает стресса, и в тоге увеличивается надой молока», – рассказал Литвиненко.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Кузьминский» обеспечивает себя грубыми кормами для животных. Благодаря региональной программе хозяйство ввело в оборот 1 тыс. га пустующей земли, теперь на ней выращиваются пшеница, яровой ячмень, горох, рапс, картофель и соя.

Во время общения с губернатором механизатор Александр Бутырский рассказал, что на предприятие пришел давно. В 2013-м как молодой специалист получил субсидию на покупку квартиры и уже отметил новоселье.

«Я работаю здесь со школы, уже 13 лет. Живу в Сергиевом Посаде, а сюда приезжаю на работу. Она мне нравится, техника у нас хорошая – например, трактора. Сейчас сеем сою, второй год экспериментируем с ней. Надеемся, что всё получится», – сказал Бутырский.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во время посещения хозяйства Воробьёву доложили о ходе весенне-полевых работ в округе. В Сергиевом Посаде посевная яровых завершена более чем наполовину – на 50,3%. Это зерновые, картофель, рапс, кукуруза. В работе заняты 10 предприятий.

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#сельское хозяйство
#экономика
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Госдумой принят закон о лимите в 100 тысяч рублей за один банковский перевод
Госдумой принят закон о лимите в 100 тысяч рублей за один банковский перевод физлицами
21 мая 2024, 15:02

istockphoto.com/ArtemSam

Госдумой принят закон о лимите в 100 тысяч рублей на разовый банковский перевод гражданами без открытия счета при упрощенной идентификации.
Законодательная мера позволит снизить риски отмывания денег, полученных преступным путем, а также финансирования террористов, которые обусловлены отсутствием лимита.

На данный момент при необходимости перевода более 15 тысяч рублей проводится идентификация клиента-физлица по упрощенной схеме. Максимальная сумма для перевода не ограничена, и достаточно лишь паспортных данных.

Это создает риск проведения непрозрачных операций. Закон вступит в силу через год после его официальной публикации.

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#госдума
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90% замороженных активов РФ потратят на помощь ВСУ
МИД Чехии: 90% замороженных активов РФ потратят на помощь ВСУ
21 мая 2024, 13:43

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Евросоюз принял решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки ВСУ, Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.
«Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине. До трех миллиардов евро только в этом году», — написал Липавский в социальной сети Х.

Он уточнил, что 90% замороженных российских активов будет потрачено на армию Украины.

Ранее стало известно, что Берлин готов поддержать предложенный Вашингтоном план по использованию доходов от замороженных активов РФ. Согласно агентству Bloomberg, немецкие официальные лица выразили готовность поддержать план США по направлению будущих доходов от российских активов в помощь Украине на сумму 50 млрд долларов.

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#рф
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«Газпром» откажется от дивидендов на фоне первых за 25 лет убытков
Власти предписали «Газпрому» не платить дивиденды по акциям за 2023 год
21 мая 2024, 02:37

Фото: istock / fortton

Кабинет министров РФ поручил профильным ведомствам не предусматривать выплату дивидендов компанией «Газпром» за 2023 год при подготовке проектов директив для участия в совете директоров. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
«Не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям», — сказано в распоряжении.
По результатам 2023 года, «Газпром» впервые за 25 лет отчитался об убытке в 629,085 млрд рублей. Основной акционер «Газпрома» с долей в 50,23% — правительство.

До этого сообщалось, что «Газпром» с начала 2024 года резко нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири», превысив показатели за тот же период 2023 года на 37,4%.

Ранее стало известно, что «Булгаргаз» хочет отсудить у «Газпрома» 400 млн за прекращение поставок газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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