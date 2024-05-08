«Лакра Синтез» может купить простаивающий лакокрасочный завод BASF в Подмосковье

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Владимир Путин разрешил одному из крупнейших в России производителю лакокрасочных материалов, ООО «Лакра Синтез», купить 100% ООО «БАСФ Восток». Это российская дочка германской химической компании BASF. Распоряжение об этом появилось на интернет-портале правовой информации.
Таким образом, может быть приобретён простаивающий лакокрасочный завод BASF в Московской области.
Ранее BASF объявила о намерении свернуть деятельность в России и Белоруссии, кроме производства добавок для пищевой промышленности. Это объяснили тем, что военные действия на Украине могут спровоцировать глобальный продовольственный кризис.
Компания «БАСФ Восток» была учреждена в октябре 1999 года. Занимается производством красок, лаков и аналогичных материалов, полиграфических красок и мастик.
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Ранее BASF объявила о намерении свернуть деятельность в России и Белоруссии, кроме производства добавок для пищевой промышленности. Это объяснили тем, что военные действия на Украине могут спровоцировать глобальный продовольственный кризис.
Компания «БАСФ Восток» была учреждена в октябре 1999 года. Занимается производством красок, лаков и аналогичных материалов, полиграфических красок и мастик.
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Лора Луганская