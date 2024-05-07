В Солнечногорске запустят производство конвекторов

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Производственный комплекс по выпуску конвекторов создадут в городском округе Солнечногорск, разрешение на строительство выдало Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Общая площадь комплекса, в который войдут три здания, составит около 11 тысяч квадратных метров. Проект планируется реализовать в три этапа. Всего в создание нового производства планируется инвестировать около 720 миллионов рублей», — отмечается в сообщении.Инвестором выступает компания «Вилма Торг», которая уже более 20 лет занимается продажей конвекторов от ведущих производителей. На предприятии в Солнечногорске компания разместит собственное производство.
Благодаря открытию нового предприятия в округе появится ещё 150 рабочих мест.
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