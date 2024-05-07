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В Солнечногорске запустят производство конвекторов

07 мая 2024, 13:51
Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

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Производственный комплекс по выпуску конвекторов создадут в городском округе Солнечногорск, разрешение на строительство выдало Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Общая площадь комплекса, в который войдут три здания, составит около 11 тысяч квадратных метров. Проект планируется реализовать в три этапа. Всего в создание нового производства планируется инвестировать около 720 миллионов рублей», — отмечается в сообщении.
Инвестором выступает компания «Вилма Торг», которая уже более 20 лет занимается продажей конвекторов от ведущих производителей. На предприятии в Солнечногорске компания разместит собственное производство.



Благодаря открытию нового предприятия в округе появится ещё 150 рабочих мест.

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#главгосстройнадзор мо
Главная судостроительная компания России распродаёт своё имущество
РБК: ОСК хочет продать непрофильные активы из-за убытков
07 мая 2024, 11:08

Фото: iStock/Dikuch

Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) до 2027 года продаст часть имущества для сокращения издержек. Об этом пишет РБК.
Речь идёт о непрофильных активах, а также об активах, не имеющих перспектив долгосрочного развития.

Кроме того, ожидается продажа избыточных территорий.

В опубликованном корпорацией документе отсутствует какая-либо конкретика по делу. В самой компании также отказались комментировать детали дела. Однако известно, что данный документ станет частью стратегии развития, которую утвердят в текущем году.

Отмечается, что сокращение издержек требуется для выхода из того состояния, в котором корпорация пребывала последние 12 лет, а именно, генерируя лишь убытки. В период с 2011 по 2023 годы средняя убыточность оценивалась в 17%. Осенью прошлого года банк ВТБ получил управление компанией. Тогда аудиторы обнаружили множество проблем, которые касаются как управления, так и состояния предприятий.

Благодаря реформам корпорация планирует произвести 350 гражданских судов с 2024 по 2035 годы. А если будет внедрён новый технологический уклад и достигнут высокий уровень господдержки, корпорация рассчитывает на производство тысячи судов.

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#экономика
#имущество
#судно
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#продажа
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Стало известно о расколе внутри Евросоюза из-за Путина
Spiegel: внутри Евросоюза раскол из-за инаугурации Путина
07 мая 2024, 10:08

Фото: Официальный сайт Кремля

Внутри Европейского союза случился раскол из-за разногласий в вопросе присутствия на инаугурации президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает Spiegel. Так, Франция, Венгрия и Словакия планируют отправить своих представителей на церемонию, чтобы сохранить связь с Россией, рассказали изданию несколько дипломатов из Евросоюза.

При этом другие страны, в том числе и Германия настроены скептически и не собираются присутствовать на церемонии. Ранее представитель МИД ФРГ в достаточно жесткой форме заявила, что страна «не собирается принимать участие в этом мероприятии».

Незадолго до этого сообщалось, что Франция хочет отправить на инаугурацию президента России Владимира Путина своего посла в Москве Пьера Леви.

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#евросоюз
#владимир путин
#россия
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Команда бизнес-омбудсмена Подмосковья помогла молочному производству с поставщиком сырья
07 мая 2024, 09:43

Фото: пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена МО

Проверенного поставщика сырья помогла найти для крупного производства молочной продукции в подмосковном Ногинске приёмная бизнес-омбудсмена Московской области в Богородском округе, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей.
«Потребность в новым поставщиках на предприятии возникла в связи с расширением производства. За поддержкой директор производства обратился к руководителю муниципальной приёмной бизнес-омбудсмена Магомету Сакалову», — говорится в сообщении.
Магомет Сакалов подобрал коммерсантов, занятых в сфере молочной продукции, организовал рабочие встречи, по итогам которых молочный комбинат получил надёжного поставщика сырья.

Отмечается, что команда бизнес-омбудсмена Московской области решает самый широкий круг вопросов, встающих перед предпринимателями, включая помощь в получении льгот, консультации по налогам и пр.

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#бизнес-омбудсмен
#богородский городской округ
#ногинск
#производители
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Шансы на повышение зарплат в России оценили
Аналитик Федюкович: повышение МРОТ не приведет к всеобщему росту зарплат граждан
07 мая 2024, 04:11

Фото: istock / Fascinadora

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) не приведет к всеобщему росту зарплат населения. Об этом рассказала эксперт аналитического центра университета «Синергия», кандидат экономических наук Екатерина Федюкович в беседе с RuNews24.
Как утверждает эксперт, часть прибавки «съест» инфляция. Это случится еще до того, как граждане начнут получать повышенный доход. При этом рост МРОТ повлияет на размер пособий и социальных выплат.

Федюкович пояснила, что повышение МРОТ станет дополнительной нагрузкой на бюджет России. Чтобы компенсировать дополнительных расходы, правительство может начать повышать налоги или осуществлять заимствования.

«Хотя, возможно, ожидаемое повышение подоходного налога все компенсирует. Но тут нужны расчеты, а не предположения», — отметила аналитик.
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Экономист Зубец предрёк дефолт на Украине

Путин указал на достойный рост доходов россиян

США сняли санкции с дочернего предприятия Сбербанка

#эксперт
#бюджет
#налоги
#правительство
#расходы
#рост
#инфляция
#мрот
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Сбербанк сохранил дневные ограничения на переводы после новых правил Центробанка
Сбербанк не разрешил переводить более 2 млн рублей между счетами одного клиента
07 мая 2024, 02:39

Фото: istock / Galina Vetertsovskaya

Сбербанк сохранил ограничения на число и размер денежных переводов в сутки, несмотря на вступление в силу нового закона, отменяющего комиссии за переводы между счетами одного клиента до 30 млн рублей в месяц. Об этом сообщает «РБК».
По данным издания, максимальный лимит на операции в приложении «Сбербанк Онлайн» составляет 2 миллиона рублей в сутки при использовании биометрических данных. Клиенты могут пееводить только 1 миллион рублей через СБП и еще 1 миллион по номеру счета за один день.

Известно, что в мобильном приложении «Сбера» данные ограничения действуют уже давно. В финансовой организации отметили, что ограничения необходимы для соблюдения банком требований законодательства и снижения рисков.

Ранее финансовый эксперт Никита Конев озвучил самые вредные советы по финансовой грамотности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сбербанк
#данные
#онлайн
#ограничения
#операции
#клиенты
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Финэксперт Конев озвучил самые вредные советы по финансовой грамотности
Финэксперт Конев: Не верьте проектам, обещающим быстрые деньги
06 мая 2024, 22:31

Фото: iStock/tadamichi

Финансовый эксперт Никита Конев поделился худшими советами современных псевдоэкспертов финрынка, к которым отнёс рекомендации к участию в проектах, обещающих быстрые деньги.
В частности, он отметил, что надо остерегаться проектов, где обещают доходность свыше 30%.

«Сюда относятся финансовые пирамиды, скамы, подозрительные инвестиционные платформы, сомнительные стартапы. На самом деле важно понимать, что реальная доходность по вкладам не может сильно превышать проценты банковских депозитов. Ко всем проектам, которые предлагают доходность выше 30%, стоит относиться подозрительно», — пояснил в беседе с Газета.ру Конев.

Также вредными советами, по мнению эксперта, являются рекомендации тратить больше для увеличения дохода, следование инструкциям тарологов, гадалок, экстрасенсов, а также инвестирование без соответствующих знаний и навыков.

Ранее экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников заявлял, что сейчас не выгодно вкладывать средства в юань из-за низких процентов по вкладам.

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#эксперт
#рекомендации
#финансы
#деньги
#бюджет
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Экономист Зубец предрёк дефолт на Украине
Экономист Зубец: вероятность дефолта на Украине велика
06 мая 2024, 22:02

Фото: iStock/RL Photography

Вероятность дефолта на Украине достаточно велика, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец.
Он напомнил, что сразу после начала СВО в 2022 году частные западные инвесторы по крайне низким ценам выкупили государственные украинские облигации. Сейчас пришло время правительству страны выплачивать проценты по этим бумагам, а это очень большие суммы.

Также Зубец подчеркнул, что западные страны, вероятно, были бы не против возвращения тех денег, которые они тратят на поддержку Украины. Вернуть средства как раз можно с выплатой процентов по облигациям. Однако Киев не собирается этого делать.

«[На Украине считают], зачем платить, если можно не платить? Может на инвесторов можно надавить и с ними договориться. Во-вторых, денег в любом случае не хватает для функционирования украинской экономики. То есть придется от чего-то отрезать, но избыточных денег у них нет», — сказал Зубец в беседе с «Известиями».
Таким образом экономист указал на серьёзные финансовые проблемы, с которыми сталкивается Украина.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что частные держатели украинских облигаций хотят добиться от Киева возобновления выплат процентов по госдолгу в 2025 году. Ежегодная сумму выплат составит до 50 миллионов долларов.

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#украина
#экономика
#финансы
#долги
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Путин указал на достойный рост доходов россиян
Путин: власти РФ обеспечили достойный рост реальных доходов граждан
06 мая 2024, 18:41

Фото: iStock/Fascinadora

Российские власти обеспечили увеличение доходов граждан. Об этом на встрече с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства назвал рост доходов россиян достойным, подчеркнув, что заработки росли «в целом приемлемыми, если не хорошими темпами». При этом он подчеркнул, что власти могли сделать больше, но итоги проделанной работы «вполне удовлетворительные».

Ранее Росстат подсчитал, что за первый квартал текущего года реальные располагаемые доходы граждан России выросли на 5,8% в годовом выражении. В статистике подразумевались доходы, которые остаются у россиян после обязательных платежей, включая налоги, которые были скорректированы на индекс потребительских цен.

Кроме того, по данным ведомства, произошло ускорение роста реальных зарплат. За февраль показатели выросли до 10,8% в годовом выражении в сравнении с 8,5% в январе.

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#владимир путин
#россия
#россияне
#зарплата
#доходы
#экономика
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США сняли санкции с дочернего предприятия Сбербанка
США вывели из-под санкций бывшее швейцарское дочернее предприятие Сбербанка
06 мая 2024, 18:30

Фото: iStock/rarrarorro

США вывели из-под санкционных ограничений бывшую швейцарскую дочернюю компанию Сбербанка. Об этом сообщается в заявлении американского Минфина.
В сентябре 2022 года Сбербанк продал дочерний Sberbank Switzerland AG инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA. Санкции США и других западных стран не распространились на нового владельца компании.

Напомним, что после начала СВО санкции против Сбербанка сначала ввели США, Великобритания и Евросоюз. Позднее к ним присоединились ограничения от Швейцарии.

Однако первые ограничения в отношении Sberbank Switzerland AG были введены администрацией США ещё в 2015 году из-за украинского конфликта.

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#сша
#швейцария
#сбербанк
#санкции
#ограничения
#экономика
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