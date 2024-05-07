Поддержанный Подмосковьем экспорт в Китай с начала года превысил 2 млн долларов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Экспортёры Московской области заключили с начала года девять экспортных контрактов с контрагентами из Китая при поддержке региона. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Китай – один из давних и проверенных партнёров Московской области. С ним наш регион тесно связывают инвестиционная работа и множество проектов, в том числе в промышленности и логистике. Не менее важна и экспортная составляющая взаимодействия, ведь КНР традиционно входит в тройку партнёров-лидеров по внешнеторговому обороту с Подмосковьем. Только с начала года четыре подмосковные компании заключили девять экспортных контрактов на сумму более 2 млн долларов», – отметила Зиновьева.Так, в 2024 году щёлковское предприятие ООО «Метиз Производство» подписало контракт с компанией из Пекина на поставку комплектующих протезов ног более чем на 1 млн долларов. Компания познакомилась с партнёрами на международной выставке The 35th Indonesia Hospital Expo 2023. Коллективный стенд Московской области организовал для экспортёров Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности регионов.
Фонд оказывает подмосковным экспортёрам разностороннюю поддержку. Он предоставляют услуги бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство». Полный перечень услуг можно найти на Инвестиционном портале Подмосковья.
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