Ландшафтный дизайнер Островская стала победительницей программы «Мама-предприниматель»

Фото: Инесса Грушко
Ландшафтный дизайнер и многодетная мать Ирина Островская стала победителем программы «Мама-предприниматель». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
В Московской области подвели итоги программы. Имена сильнейших назвали в усадьбе «Знаменское-Губайлово» в Красногорске. В финал образовательного проекта вышли 10 девушек, а победительницей была признана Островская, которая представила проект готовых решений для озеленения.
Отдельно были отмечены ещё четыре вышедших в финал проекта. Проекты Тамты Останко, Екатерины Базиной и Татьяны Пантелеевой получили подарочные сертификаты на сумму 10 тыс. рублей для продвижения от компании-партнёра проекта. Сертификат на годовое членство в Союзе «Содействие женскому предпринимательству» вручён ещё одной финалистке – Марии Филимоновой.
На протяжении пяти дней программы «Мама-предприниматель» участницы получали знания для развития своих проектов, по таким темам, как бизнес-планирование, управление, маркетинг, продвижение в соцсетях, самопрезентация и публичные выступления.
Программа «Мама-предприниматель» реализуется в Московской области региональным центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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«Программа проводится в Подмосковье уже третий год. В этом году на участие в программе в регионе было подано более 150 заявок, из которых 70 отобрали для участия в проекте. В финал вышли 10 девушек из Подмосковья. Победитель проекта получит грант на 100 тыс. рублей и возможность представить свой проект на федеральном этапе программы», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Отдельно были отмечены ещё четыре вышедших в финал проекта. Проекты Тамты Останко, Екатерины Базиной и Татьяны Пантелеевой получили подарочные сертификаты на сумму 10 тыс. рублей для продвижения от компании-партнёра проекта. Сертификат на годовое членство в Союзе «Содействие женскому предпринимательству» вручён ещё одной финалистке – Марии Филимоновой.
На протяжении пяти дней программы «Мама-предприниматель» участницы получали знания для развития своих проектов, по таким темам, как бизнес-планирование, управление, маркетинг, продвижение в соцсетях, самопрезентация и публичные выступления.
Программа «Мама-предприниматель» реализуется в Московской области региональным центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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Лора Луганская