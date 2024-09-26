Подмосковная компания выпустила за год 2,5 млн тест-полосок для диабетиков

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Около двух с половиной миллионов тест-полосок для измерения уровня сахара в крови выпустила в Подмосковье компания «Диаконт», осенью прошлого года запустившая производство на территории округа Королёв, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Запуск производства тест-полосок стал первым этапам масштабного проекта «Диаконт» на территории Подмосковья. Объём инвестиций в его реализацию составил более одного миллиарда рублей», — отметила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.Она добавила, что «Диаконт» уже более 20 лет производит медицинские изделия для больных сахарным диабетом, однако ранее основные производственные мощности компании располагались в Юго-Восточной Азии.
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