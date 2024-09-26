В Подмосковье с начала года произвели более 97 тыс. тонн тепличных овощей

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Почти 98 тысяч тонн тепличных овощей произвели в агрохозяйствах Московской области с начала года, более половины от общего сбора составляют огурцы, сообщает пресс-служба подмосковного Минсельхозпрода.
«Валовый сбор овощей защищенного грунта в Подмосковье с начала года текущего года составляет 97,9 тыс. тонн. В том числе огурцов собрано свыше 62,4 тыс. тонн, томатов – более 32,4 тыс. тонн, прочих культур, включая зелень и салаты — около 3 тысяч тонн», — говорится в сообщении.В министерстве особо отметили вклад тепличных хозяйств округа Кашира, где валовый сбор овощей составил свыше 52 тысяч тонн. На втором месте по этому показателю округ Луховицы, где аграрии собрали более 22,6 тыс. тон тепличных овощей, а замыкает областную тройку лидеров округ Электросталь, где с начала году собрано уже свыше 11,7 тысяч тонн овощей защищённого грунта.
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