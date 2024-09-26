Витрина «100% Подмосковье» предлагает 1,6 тыс. наименований продукции

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Московская область вошла в число 16 регионов-участников проекта «Сделано в России», который активно развивает Ozon. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Проект был запущен в 2022 году в сотрудничестве с региональными властями и центрами «Мой бизнес».
На маркетплейсе представлены разделы Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Ивановской, Тульской, Вологодской, Саратовской, Липецкой, Ростовской, Курской, Новосибирской, Ульяновской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа, республик Башкортостан, Карелия и Марий Эл.
Витрина «100% Подмосковье» предлагает более 1,6 тыс. наименований продукции, произведённой в Московской области. Товары 20 разных брендов представлены в нескольких категориях. В основном это канцтовары, аксессуары, спорттовары, товары для дома и сухие корма для животных. Наибольшим спросом пользуются товары для животных и желейные конфеты.
Проект Ozon «Сделано в России» стал востребованной программой поддержки региональных производителей. По итогам первой половины текущего года, на региональных витринах было представлено более 2,1 млн товарных позиций от более чем 2,5 тысяч локальных брендов.
Разместить товар на витрине для дополнительного бесплатного продвижения может любой бренд-производитель из Подмосковья. Заявку можно подать через отделения центров «Мой бизнес» и через региональные власти.
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Витрина «100% Подмосковье» предлагает более 1,6 тыс. наименований продукции, произведённой в Московской области. Товары 20 разных брендов представлены в нескольких категориях. В основном это канцтовары, аксессуары, спорттовары, товары для дома и сухие корма для животных. Наибольшим спросом пользуются товары для животных и желейные конфеты.
«Разместить свои товары в специальной вкладке «Сделано в Подмосковье» в онлайн-магазине OZON могут региональные предприниматели, внесённые в реестр «100% Подмосковье». Это региональная программа поддержки производителей продукции под собственным брендом. Программа даёт возможность бизнесу принять участие в выставках-ярмарках, воспользоваться другими мерами поддержки», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Узнать о программе подробнее предприниматели могут на инвестиционном портале Московской области.
Проект Ozon «Сделано в России» стал востребованной программой поддержки региональных производителей. По итогам первой половины текущего года, на региональных витринах было представлено более 2,1 млн товарных позиций от более чем 2,5 тысяч локальных брендов.
Разместить товар на витрине для дополнительного бесплатного продвижения может любой бренд-производитель из Подмосковья. Заявку можно подать через отделения центров «Мой бизнес» и через региональные власти.
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Лора Луганская