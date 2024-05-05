Латвийская компания попросила снять запрет на закупку запчастей из России

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Железнодорожная компания AS Pasažieru vilciens из Латвии попросила в качестве исключения разрешить ей закупать запчасти из России в обход санкций, сообщает TVNET.
AS Pasažieru vilciens специализируется на пассажирских перевозках. Они обосновывают свою просьбу тем, что значительная часть латвийских поездов была разработана еще во времена СССР, и подходящие запчасти не производятся в странах Евросоюза.
Представители компании также отметили, что отсутствие необходимых запчастей существенно отразится на железнодорожных перевозках. Это может привести к невозможности обеспечения безопасных и бесперебойных услуг по перевозке.
Ранее министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс выступил за запрет поставок зерна из России. Он подчеркнул, что, согласно данным Минсельхоза Латвии, республика является вторым после Испании импортером российской сельскохозяйственной продукции в Евросоюзе.
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Представители компании также отметили, что отсутствие необходимых запчастей существенно отразится на железнодорожных перевозках. Это может привести к невозможности обеспечения безопасных и бесперебойных услуг по перевозке.
Ранее министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс выступил за запрет поставок зерна из России. Он подчеркнул, что, согласно данным Минсельхоза Латвии, республика является вторым после Испании импортером российской сельскохозяйственной продукции в Евросоюзе.
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Артем Кузьмин