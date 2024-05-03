Латвия объявила о начале строительства опорных пунктов на границе с Россией

Американское издание Foreign Policy заявило, что США начали использовать роботов на учениях, где отрабатывается сценарий возможного конфликта с Россией или Китаем. Прошедшие учения, по информации FP, это шаг на пути к внедрению наземных беспилотных систем в боевые подразделения.