Латвия объявила о начале строительства опорных пунктов на границе с Россией

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Латвия начала возведение противотанковых рвов вдоль границы с Россией и Белоруссией в рамках сооружения балтийской «линии обороны». Об этом пишет портал rus.lsm.lv.
Первое укрепление возводится всего в одном километре от российской границы, в районе погранпункта «Терехово». Здесь перекапывают дорогу и делают противотанковый ров, по которому не сможет проехать транспорт, в том числе и танки. Линия обороны возводится с учётом природного ландшафта, отметил латвийский инженер, полковник-лейтенант Каспар Лаздиньш.
После того, как рвы будут полностью готовы, на границе разместят зубы дракона. Минные поля станут мерой на случай начала боевых действий. Но, как отметил Лаздиньш, в настоящее время идёт речь о преградах, не начинённых взрывчаткой.
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Анастасия Чинкова