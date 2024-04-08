Латвия намерена лишить гражданства совладельца Альфа-Банка

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Власти Латвии хотят лишить гражданства совладельца Альфа-Банка Петра Авена. Об этом сообщает портал Delfi, ссылаясь на директора Бюро по защите конституции Эгилса Звиедриса.
Отмечается, что в 2023 году Сеймом были приняты поправки к Закону о гражданстве, которые позволяют принять соответствующие меры в отношении лиц, поддерживающих власти России.
Для того чтобы лишить бизнесмена гражданства страны, Бюро ожидает оценки украинской стороны, насколько он активно поддерживал действия российских властей. В настоящее время на Украине ведётся расследование в рамках уголовного дела о конфискации финансовых активов бизнесмена.
Авен переехал из Великобритании в Латвию после введения западных санкций. Затем ему пришлось задуматься о возвращении в Россию из-за возможного лишения гражданства. Однако источник, близкий к бизнесмену, отмечал, что эта ситуация длится уже довольно долго, поэтому Авен не видит для себя никаких рисков лишения гражданства.
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Для того чтобы лишить бизнесмена гражданства страны, Бюро ожидает оценки украинской стороны, насколько он активно поддерживал действия российских властей. В настоящее время на Украине ведётся расследование в рамках уголовного дела о конфискации финансовых активов бизнесмена.
Авен переехал из Великобритании в Латвию после введения западных санкций. Затем ему пришлось задуматься о возвращении в Россию из-за возможного лишения гражданства. Однако источник, близкий к бизнесмену, отмечал, что эта ситуация длится уже довольно долго, поэтому Авен не видит для себя никаких рисков лишения гражданства.
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Анастасия Чинкова